BIOSEGURETAT
Els ramaders de la Noguera demanen vacunar els animals per salvar les granges de llet
“Hi ha 6.000 vaques i vedells a 5 km d’on van els cadàvers amb dermatosi, qui assegura que un mosquit no l’estendrà?”. La Generalitat decidirà després d’atacar els focus de Girona si aplica la mesura
“A cinc quilòmetres del lloc on porten els cadàvers amb dermatosi nodular, a Térmens, hi ha deu granges amb 6.000 vaques i vedells, qui assegura que un mosquit no estendrà la malaltia?”, planteja un dels ramaders de la Noguera que, juntament amb diversos alcaldes, va participar ahir en la reunió celebrada a Lleida amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, sobre el dispositiu per enfrontar la difusió d’aquesta patologia animal, que ja ha immobilitzat 130.000 caps de bestiar a Girona.
Més d’un miler d’animals sacrificats a Girona han estat traslladats aquest mes a les instal·lacions de Secanim (antiga Grefacsa) entre Térmens i Vallfogona de Balaguer, després de recórrer 270 km per la Catalunya central, per transformar els cadàvers en farina de carn després de coure’ls, assecar-los, dessagnar-los i moldre’ls. Aquest producte, de caràcter orgànic i no inert, torna a recórrer després desenes o centenars de quilòmetres, segons el cas, per ser cremat en cimenteres com les d’Alcanar o Molins de Rei.
“És una de les plantes amb equips més moderns i segurs de Catalunya” i el tractament dels animals es fa de manera “segura”, va remarcar Ordeig. No hi ha risc de transmissió ni en el trajecte inicial ni després del processat, assenyalen fonts d’Agricultura.
Tanmateix, el tràfec dels cadàvers des dels 10 focus declarats ha causat inquietud a la Noguera, on només a Térmens, Vallfogona i Montgai es concentren 6.000 vaques lleteres que generen el 10% de la producció de Catalunya i 3.000 animals de recriança destinats a la reposició.
Els veterinaris es pronuncien en el mateix sentit. “Les coses es fan bé, però sempre hi pot haver el risc que una mosca ho estengui”, va dir a TV3 Roger Bellet, veterinari i membre del comitè de crisi de la malaltia, que va destacar l’“elevada càrrega ramadera de la zona”. Va advocar per “vacunar tota la zona, i si es pot, ampliar el radi a Alcarràs i Binèfar”, dos dels principals focus de producció bovina de la península Ibèrica.
Ordeig va assenyalar la vacunació com a principal mesura “a curt termini” per contenir la dermatosi i va marcar com a repte que els 60 equips actius inoculin els 130.000 caps immobilitzats en els propers dies. Allà s’obre la finestra de la Noguera: “Ens hem citat la setmana que ve per parlar amb tècnics, ramaders i alcaldes i trobar una solució”, va dir.
Ordeig: “Són uns moments extremament complexos”
“Alcaldes i ramaders han mostrat preocupació, i hem començat a treballar conjuntament perquè aquest brot no s’expandeixi i per garantir la continuïtat de les explotacions”, va dir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-s’hi per exposar el dispositiu de bioseguretat. Són “uns moments extremament complexos”, va dir. “La gent està molt preocupada i ho observa tot amb molta inquietud”, va assenyalar l’alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana, que va destacar que els sectors del boví de llet i de carn “són puntals en l’economia de la zona i donen ocupació a molta gent”. “L’Administració ha d’escoltar els ramaders”, va apuntar un dels ramaders que van participar en la reunió, qui va recordar que “si tanca una granja de boví de llet no torna a obrir i es perdrà la feina i el coneixement de diverses generacions”.