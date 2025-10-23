AGRICULTURA
Els temporers del futur: una empresa del Poal presenta un robot recol·lector de pomes
L’aparell utilitza drons que, de forma ininterrompuda, filtren la fruita segons el color i la mida. Novetat en les XXX Jornades Fructícoles de l’IRTA a Mollerussa
Un robot recol·lector de pomes que substitueix els temporers, desenvolupat per Tallers Moreno del Poal, va ser una de les principals novetats que es van presentar ahir en les XXX Jornades Fructícoles de l’IRTA, celebrades a les finques experimentals de La Serra a Mollerussa.
El nou dispositiu utilitza vuit drons que, mitjançant intel·ligència artificial, identifiquen, seleccionen i cullen la fruita segons el color i calibre. La màquina és capaç de treballar les 24 hores del dia, fins i tot de nit, gràcies a un sistema d’il·luminació led incorporat tant en els drons com en la base de recol·lecció.
“El principal problema del sector és la falta de mà d’obra en el moment de la collita, i amb aquest robot volem ajudar a suplir aquesta necessitat”, va explicar Sergi Moreno, director tècnic de Tallers Moreno. Fa quatre anys que l’empresa del Poal treballa en el projecte juntament amb l’IRTA, per portar l’automatització al camp. “El robot substitueix la part humana del procés: cada dron actua com si fos una persona, però amb la capacitat d’operar dia i nit sense parar”, va afegir Moreno.
Tot i que “encara no s’ha assolit la mateixa productivitat que el treball manual, sabem que el futur del camp passa per aquesta automatització”, va assegurar. Des de l’IRTA, el responsable del programa de Fructicultura, Lluís Asín, va subratllar que aquest desenvolupament suposa “un salt important per a la competitivitat del sector”. Asín va detallar que entre el 30 i el 40% del cost de producció d’una plantació correspon a la collita, i que solucions com aquesta poden reduir dràsticament els costos i millorar la rendibilitat de les explotacions.
A més del robot recol·lector, Asín va destacar una segona innovació presentada en les jornades: el producte químic SevenGip, desenvolupat conjuntament amb Comercial Química Massó, que permet reduir el nombre de flors a la primavera i, per tant, abaratir l’aclarida manual del presseguer, un dels processos més costosos per als productors. “Podem reduir el cost de l’aclarida fins a un 60%, la qual cosa suposa un avanç molt rellevant per a la sostenibilitat i l’eficiència del sector”, va afirmar Asín.
Trenta anys donant a conèixer la innovació en la fructicultura
El director general de l’IRTA, Josep Usall, va destacar el valor històric de la cita, que compleix ja 30 edicions. Va recordar que la jornada va nàixer de la col·laboració entre les estacions experimentals de Lleida i Mas Badia per avaluar varietats, patrons i sistemes de formació d’arbres, i transferir els resultats tant de Lleida com de Girona.
“Des dels inicis hem respost sempre a reptes reals dels fructicultors, i 30 anys després aquestes avaluacions continuen sent la base de l’èxit de les noves plantacions”, va afirmar.
A més, Usall també va remarcar que, des del 1997, les empreses hi participen activament i que aquest model compartit entre l’IRTA i el sector privat s’ha convertit en “un punt de trobada imprescindible per a tota la fructicultura”. En aquestes tres dècades, hi han participat 282 empreses, 166 investigadors i s’han fet més de 300 ponències i demostracions.