Torna la mascareta obligatòria als centres de salut de Catalunya
El departament signarà aquest dimarts a la tarda la resolució i n’informarà a la ciutadania
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya decretarà aquest dimarts a la tarda que l’ús de la mascareta sigui obligatori en entrar o treballar als centres de salut, hospitals, residències de gent gran i centres de vulnerabilitat. L’augment de contagis del virus de la grip ha provocat que el Govern hagi decidit aquesta mesura, que ha avançat la consellera portaveu, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
La resolució està previst que se signi aquest dimarts a la tarda per a que entri en vigor el més aviat possible, i el Departament aprofitarà per informar la ciutadania d’aquesta nova mesura destinada a “contenir” l’expansió de la grip.
Paneque ha recordat el paper que juga en la prevenció i la contenció del contagi la mascareta, i ha explicat que, junt a la vacuna, és una mesura efectiva. És per això que la portaveu ha demanat a la ciutadania “seguir les indicacions” i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.