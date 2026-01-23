EMERGÈNCIES
Troben a Aitona un veí de Fraga que va passar tota la nit al ras
L’home, de 70 anys, es va desorientar
Una patrulla dels Mossos d’Esquadra va localitzar sa i estalvi a les 11.21 hores d’ahir en un camí pròxim a Aitona un veí de Fraga de 70 anys que havia desaparegut dimecres a la nit. L’home va passar la nit al ras al desorientar-se després d’accidentar-se amb un ciclomotor.
A primera hora del matí d’ahir es va desplegar un dispositiu de recerca després que es denunciés a la comandància de la Guàrdia Civil de Fraga la desaparició del veí. Pel que sembla, l’home va trucar a familiars dimecres a la nit per explicar que havia patit un petit accident amb el ciclomotor quan circulava per un camí de Massalcoreig, entre Fraga i la Granja d’Escarp, i que continuaria el recorregut a peu. També va trucar al 112, en una connexió que es va rebre des d’Aragó.
En el dispositiu van participar vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Fraga. Per la seua part, l’ajuntament de la capital del Baix Cinca va emetre un comunicat alertant de la desaparició –i va informar que es muntava un centre de control al pavelló del Sotet–. A les 11.21 hores una patrulla dels Mossos va localitzar el desaparegut en un camí d’Aitona. El van portar al consultori mèdic per ser sotmès a una revisió.
Per la seua part, l’ajuntament de Fraga va informar que “ha estat trobat en bon estat de salut, i la desaparició es deu al fet que la persona s’havia desorientat al vespre. Des de l’ajuntament volem agrair la col·laboració entre la Policia Local, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, que ha servit per localitzar el nostre veí en bon estat”.