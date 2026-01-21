EMPRESES
L'empresa de Múrcia que va comprar mig polígon dels Alamús compra també un centre logístic de 15.000 m2 a Vilanova de la Barca
Ja està en marxa i podria arribar a ocupar 25 persones. Continua amb la seua expansió a Lleida després d’adquirir una parcel·la de 85.000 m2 als Alamús
El grup logístic Primafrío, que a través de la filial Ondina Logístics Lleida va comprar recentment 85.000 metres quadrats del nou polígon dels Alamús, ha iniciat els seus plans d’implantació a Lleida amb la compra d’un centre logístic de 15.000 m2 al polígon de Vilanova de la Barca, segons va confirmar ahir l’alcalde, Albert Solsona.
Va assegurar que l’empresa ocupa les instal·lacions “des de fa mig any” i té una plantilla d’“entre cinc i deu persones”, i que durant aquest temps ha fet una “inversió important” per adaptar les naus existents i els accessos “a la seua manera de treballar” abans de posar-lo en marxa a ple rendiment.
En les últimes setmanes, i després de consultar amb el consistori les possibles càrregues sobre les instal·lacions, Primafrío ha rubricat la seua aposta comprant tota la planta, que anteriorment havia estat seu de l’empresa de transports Pascual de Térmens.
“És una decisió que aporta seguretat” al municipi, va explicar Solsona, que va destacar també que la companyia murciana podria donar feina a unes vint-i-cinc persones en èpoques de màxima activitat, la qual cosa assegura, segons la seua opinió, “una certa dinamització de l’activitat econòmica a Vilanova de la Barca, ja que l’empresa busca que els seus empleats estiguin a gust” a la localitat.
El centre logístic, situat a 8 quilòmetres de l’autovia A-2, disposa d’oficines i inclou un magatzem frigorífic de 1.500 metres quadrats dissenyat per a portar a terme operacions de cross-docking, agrupatge i consolidació a temperatura controlada de mercaderies procedents de Lleida i voltants amb destinació a Europa. Comptarà a més amb deu molls de càrrega i un aparcament vigilat per a vehicles.
Aquesta nova inversió suposa un pas més en l’aposta de Primafrío per reforçar la capil·laritat de la seua xarxa d’infraestructures pròpies, i arriba pocs dies després que es confirmés l’adquisició de la meitat del polígon industrial dels Alamús, que en qüestió de setmanes començarà el procés d’urbanització. La companyia projecta construir-hi una planta frigorífica de 15.000 metres quadrats que podria donar feina a un centenar de persones.
Tres empreses més s’interessen per 50.000 m2 sense ocupar
Albert Solsona va explicar ahir que al polígon industrial Vilapark de Vilanova de la Barca encara hi ha entre 50.000 i 60.000 m2 per ocupar, i va confiar que en les properes setmanes “es desencallin les negociacions” que fins a tres empreses del sector logístic mantenen amb la firma que promociona l’àrea industrial de la localitat per anunciar noves inversions.
Solsona, a més, va explicar que juntament amb les grans firmes interessades a instal·lar-se a Vilanova de la Barca també hi ha interès d’altres empreses “més petites” per ubicar-se en “parcel·les de menors dimensions”, ja que actuen com a “satèl·lits” de les companyies més grans.