Confirmat per Hisenda: deducció de fins 340 euros d’IRPF si cobres menys d’aquesta quantitat
Els treballadors amb salaris propers al SMI es poden beneficiar d’una reducció fiscal automàtica en la seua declaració sense gestions extra
El nou exercici fiscal implica implementacions en el sistema tributari espanyol, enfocades en la progressivitat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Una de les mesures més rellevants és una deducció de fins a 340 euros destinada als treballadors amb ingressos pròxims al Salari Mínimo Interprofesional (SMI). Aquesta iniciativa busca alleujar la càrrega fiscal i compensar les retencions aplicades a aquest segment de la població activa.
Aquesta reducció fiscal s’aplicarà de forma automàtica a l’esborrany de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici de 2025, la presentació del qual es realitzarà a la primavera de 2026. Els contribuents no necessitaran efectuar cap sol·licitud o tràmit addicional per beneficiar-se d’ella. El propòsit principal d’aquesta mesura és assegurar que els empleats amb salaris més ajustats vegin disminuïda la seua quota a pagar, o fins i tot quedin exempts de l’abonament de l’IRPF.
La nova deducció està específicament dissenyada per a treballadors per compte d’altri que percebin la major part dels seus ingressos a través de rendiments del treball. És crucial que aquests contribuents no superin certs límits d’ingressos addicionals establerts per l’Agència Tributària. L’objectiu és que els beneficiaris se situïn en una franja salarial concreta, vinculada al SMI i lleugerament superior, garantint que el suport fiscal arribi als qui més ho necessiten.
Funcionament i abast de la deducció
Per comprendre l’impacte d’aquesta novetat fiscal, és fonamental diferenciar una deducció d’altres figures com les reduccions o els mínims personals. Una deducció en l’IRPF actua directament sobre la quota íntegra a pagar Hisenda, disminuint-la. Per exemple, si un contribuent ha d’abonar 400 euros després del càlcul d’impostos i retencions, una deducció de 200 euros implicaria que només hauria de desemborsar 200 euros. Aquest mecanisme ofereix un efecte més directe i perceptible a la butxaca del contribuent.
El sistema tributari espanyol ha establert una deducció màxima de 340 euros per a aquells salaris bruts anuals que se situïn entorn dels 16.576 euros, una quantitat que s’alinea amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fixat per a aquest 2025. És important destacar que, a partir d’aquest llindar, la deducció experimenta una reducción progressiva. Per cada euro que el salari brut anual excedeixi els 16.576 euros, la quantia de la deducció disminuirà en 0,20 euros, fins que desaparegui completament quan els ingressos assoleixin aproximadament els 18.276 euros anuals.
A tall d’exemple, un treballador amb un salari anual brut de 17.000 euros veurà com la seua deducció s’ajusta a 255,2 euros. Això es deu que el seu salari supera el límit base de 16.576 euros en 424 euros. En aplicar la reducció de 0,20 euros per cada euro excedit (424 x 0,20 = 84,8 euros), es resten 84,8 euros de l’import màxim de 340 euros, resultant en una deducció final de 255,2 euros.
Condicions i restriccions per accedir al benefici
Per poder accedir a aquesta deducció, els treballadors han de complir certs requisits. És fonamental que la major part dels seus ingressos provingui del treball per compte d’altri i que no disposin de rendes addicionals significatives. En cas que aquestes rendes complementàries superin els límits fixats per l’Agència Tributària, el contribuent perdrà automàticament el dret a aquest avantatge fiscal.
És important subratllar que la deducció mai no podrà superar l’import final de l’IRPF meritat pel contribuent. Això implica que aquells que ja presentin una quota tributària molt baixa o nul·la no podran beneficiar-se de la totalitat dels 340 euros, ni tampoc podran rebre l’excedent com una devolució directa per part d’Hisenda. La mesura està dissenyada per reduir la quantitat a pagar, no per generar un crèdit fiscal.