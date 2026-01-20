INDÚSTRIA
Dos firmes catalanes transportaran cereals des del Pla de Vilanoveta
Adif adjudica a Gestora de Graneles Agroalimentarios i Infraestructuras Trade el lloguer de 15.120 m2 de l’estació. El contracte té una durada de 10 anys
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les firmes catalanes Gestora de Graneles Agroalimentarios i Infraestructuras Trade el contracte d’arrendament de les instal·lacions de l’estació de mercaderies del Pla de Vilanoveta per al transport de cereals amb ferrocarril. El contracte té una durada de 10 anys, afecta una parcel·la de 15.000 metres quadrats i ha estat adjudicada per 715.990 euros, segons va avançar El Mercantil i van confirmar fonts d’Adif a SEGRE.
L’espai arrendat es divideix en una sitja de formigó amb capacitat d’emmagatzemament per a 630 metres cúbics de cereals, una fossa de descàrrega de vagons fins a la sitja i dos vies, una de 255 metres de longitud i una altra de 309. En la licitació es destaca que l’adjudicatari “haurà de fer una inversió mínima, almenys, d’1,5 milions d’euros per assegurar la manipulació de trens de cereal de 240 metres de longitud, sense fraccionar, en zona de descàrrega formigonada”. En aquest sentit, malgrat que la durada del contracte és de 10 anys sense possibilitat de pròrroga, Adif permetria ampliar l’arrendament fins als 20 anys “en cas de portar a terme inversions per un import superior a la inversió mínima” d’1,5 milions d’euros fixada en la documentació del concurs.
Els plecs de la licitació també detallen que les obres d’adaptació de la parcel·la de Vilanoveta podrien durar 18 mesos. Tanmateix, responsables d’Infraestructuras Trade van assenyalar a El Mercantil que podrien començar a operar el gener del 2027. Així mateix, les empreses adjudicatàries estan en contacte amb els operadors ferroviaris del mercat per definir el trànsit que podrà articular el Pla de Vilanoveta.
Una terminal inactiva que ha intentat reobrir diverses vegades
El Pla de Vilanoveta feia anys que estava inactiva fins que el 2019 es va reactivar quan Railway SLU, filial de la companyia Maersk, va reprendre’n l’activitat després que Adif li atorgués la concessió de l’estació. Un contracte que es va adjudicar per cinc anys i que tenia una pròrroga opcional de dos i mig més, que no es va materialitzar. De fet, fonts d’Adif van confirmar ahir que l’estació de Vilanoveta “es troba actualment sense activitat”. En el moment en què Railway SLU va aconseguir la concessió preveia que aquesta fos el punt de sortida de 15.000 contenidors anuals. D’altra banda, el recinte que Adif ha adjudicat per a la distribució de cereals és el mateix que l’empresa càrnia Grupo Jorge va arrendar amb la intenció de convertir-lo en un centre de distribució de carn. Tanmateix, el 2024 va informar que renunciava a seguir endavant amb el projecte.