SUCCESSOS
Ordre d’allunyament per als pares de la nena obligada a casar-se i venuda per 5.000 euros i 5 botelles de whisky
L’Audiència de Pamplona veu clars indicis de delicte de tràfic d’éssers humans i coaccions. Assegura que, encara que la menor no ho reconegui, és una víctima
L’Audiència de Navarra ha confirmat la imposició d’una ordre d’allunyament als pares de la nena de 14 anys que havien obligat a casar-se i que va ser trobada pidolant a les Borges Blanques. En una interlocutòria, el tribunal confirma la mesura de protecció imposada pel Tribunal d’Instància de Tudela i adverteix els progenitors que en cas d’incomplir aquesta mesura podrien ser acusats d’un delicte de trencament de condemna i que podrien adoptar-se altres mesures cautelars més restrictives, inclosa la presó provisional.
L’Audiència també prohibeix als pares poder comunicar-se amb la seua filla mitjançant qualsevol mitjà, almenys fins que finalitzi la investigació del cas.
L’octubre passat, els Mossos d’Esquadra van detenir a Mollerussa tres persones acusades de comprar una nena de 14 anys per 5.000 euros i obligar-la a casar-se amb un adult. Els agents van localitzar l’adolescent demanant almoina a l’entrada d’un supermercat de les Borges Blanques.
Els pares la van vendre des de Navarra el gener de l’any passat a una família resident a la capital del Pla d’Urgell.
L’Audiència de Navarra refereix en la seua interlocutòria que hi ha indicis de criminalitat contra els pares de la menor. Primer, que el mateix pare va explicar a la Policia de Corella (Navarra) en una actuació l’agost passat que l’havien venut per 5.000 euros.
Comarques
La menor de 14 anys suposadament venuda per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky torna amb els seus pares
agències / redacció
També que la menor es dedicava a la mendicitat i fins i tot a accions delictives i hi ha fotografies que constaten el seu matrimoni amb un jove de 21 anys d’edat.
Així mateix, l’Audiència assegura que “el fet que la menor de 14 anys en la seua declaració no es reconegui com a víctima de delicte no pot ser sinònim que no ho sigui”. De fet, assenyala que existeix un “risc evident” per a l’adolescent, que necessita una “tutela especial de protecció” davant dels clars indicis de la comissió de delictes de tràfic d’éssers humans i coaccions pels seus pares.
Des del 2009, els Mossos han tingut coneixement d’una vintena de casos de matrimonis forçats a les comarques de Ponent. Segons les dades publicades, nou van ser d’adults i la resta, de menors d’edat.