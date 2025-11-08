SUCCESSOS
Detinguts a Mollerussa per comprar una nena per 5.000 euros i whisky per obligar-la a casar-se
L’adolescent, de 14 anys, va ser localitzada pels Mossos d’Esquadra pidolant a les Borges. La família viu a Mollerussa i els pares que van vendre la menor, també arrestats, a Navarra
Els Mossos d’Esquadra van arrestar el mes passat tres persones a Mollerussa per comprar una nena de 14 anys per 5.000 euros i obligar-la a casar-se amb un adult. Els agents van localitzar l’adolescent, de 14 anys, demanant almoina a l’entrada d’un supermercat de les Borges Blanques. Els progenitors de la jove la van vendre des de Navarra el gener passat a una família resident a la capital del Pla d’Urgell per l’import esmentat, a més de cinc botelles de whisky i diversos aliments bàsics.
No va ser fins al 3 d’octubre que la policia local de Corella (Navarra) va rebre informació sobre que una parella de la comunitat romaní hauria venut la seua filla per casar-la. El cos va contactar amb els serveis socials de la comarca i la Guàrdia Civil, que va emetre un assenyalament policial general per localitzar la menor, que era en parador desconegut, i posar-la sota protecció.
El mateix dia, els Mossos d’Esquadra van ser alertats que hi havia una nena pidolant caritat a la sortida d’un comerç de les Borges Blanques. Els agents van comprovar que la menor era indocumentada i la van traslladar a la comissaria de Mollerussa.
Al cap d’una estona, un home i una dona es van presentar a les dependències policials al·legant ser els seus oncles. Al comprovar les identitats, els investigadors es van trobar amb l’alerta emesa per la Guàrdia Civil. Resulta que no només no eren els seus oncles, sinó que eren els compradors i pares de l’adult amb què la van casar.
A més, els agents van arribar a localitzar un perfil a les xarxes socials de les persones implicades amb fotografies del casament de l’adolescent amb l’home, de 21 anys.
Els Mossos van contactar llavors amb la Guàrdia Civil, que va poder relacionar els fets ocorreguts a Navarra amb els implicats i va detenir els progenitors de la menor. Per la seua part, la policia catalana va detenir l’espòs, així com els seus pares, al seu domicili de Mollerussa, acusats dels delictes de tràfic d’éssers humans, matrimoni forçat i mendicitat infantil. La nena es troba sota protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència.
Detectats 20 matrimonis forçats des del 2009 a Ponent
Des del 2009, els Mossos han tingut coneixement d’una vintena de casos de matrimonis forçats a les comarques de Ponent. Segons les dades publicades per la policia catalana, nou van ser d’adults i la resta, de menors d’edat. Els anys 2010 i 2020 van ser els que van registrar més casos detectats pels Mossos, la majoria denunciats per l’entorn de les víctimes, com els serveis sanitaris o Educació, encara que també per les mateixes persones afectades.
En aquests dos exercicis hi va haver tres casos en cada un. L’últim va ser el d’un jove de 26 anys que va denunciar el maig passat que el seu pare adoptiu l’hauria obligat a casar-se a la República de Guinea, i abans s’havia evitat la mutilació genital i el matrimoni forçat de tres germanes residents al Segrià el juny del 2023.