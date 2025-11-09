La menor de 14 anys suposadament venuda per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky torna amb els seus pares
Els cinc detinguts a Navarra i Catalunya estan en llibertat
La menor de 14 anys a qui els seus pares presumptament haurien venut per 5.000 euros, 5 ampolles de whisky i aliments bàsics a canvi d’un matrimoni forçat ha tornat amb la seva família després que declarés davant d’un jutjat de Navarra i assegurés que no es considera víctima, segons ha avançat RAC1 i confirmen fonts policials. Després que els Mossos d’Esquadra la trobessin pidolant en un supermercat de les Borges Blanques, la menor va quedar sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), però fonts del Departament de Drets Socials han confirmat que ja no està sota la seva tutela. Pel que fa als cinc detinguts, han quedat en llibertat.
La Guàrdia Civil va detenir a Navarra els pares de la menor de 14 anys, un home i una dona de 35 anys, mentre que els Mossos d’Esquadra van detenir els presumptes compradors de la nena, localitzats a Mollerussa, que són el noi de 21 anys que s’hauria casat amb la menor, i els pares del jove, de 40 i 42 anys. Els dos primers van passar a disposició del jutjat de Tudela, i els altres tres al jutjat de primera instància i instrucció de Lleida.
Segons ha informat el TSJC en un comunicat, el jutjat de guàrdia de Lleida va rebre el passat 8 d’octubre els tres detinguts localitzats a Mollerussa pels presumptes delictes de tràfic d’éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat i mendicitat de menors pels fets suposadament ocorreguts sobre una menor que en aquella data es trobava sota protecció de l’administració.
Durant la declaració dels detinguts, el jutjat va tenir coneixement que hi havia una causa oberta en un jutjat de Navarra i el mateix jutjat de guàrdia va resoldre la situació personal dels tres detinguts, acordant una ordre de protecció i incomunicació respecte d’aquests cap a la menor. No es va sol·licitar cap altra mesura en el tràmit de guàrdia. El TSJC afegeix que, arran de l’existència d’un procediment previ en un jutjat de Navarra, el jutjat de guàrdia va complir amb la preceptiva inhibició perquè se segueixi allà amb la tramitació del cas.
D’altra banda, fonts pròximes al cas també han indicat que el matrimoni entre el jove de 21 anys i la menor de 14 es va fer seguint el ritual romaní i que l’enllaç no va tenir validesa civil.
La nena va desaparèixer el gener passat de Corella (Navarra) i els Mossos la van localitzar a principis d’octubre pidolant en un supermercat de les Borges Blanques. Segons va informar aquest dissabte la Guàrdia Civil en un comunicat, la menor no estava escolaritzada i va ser obligada a exercir la mendicitat.
Aquest dissabte al vespre, abans que se sabés públicament que la menor havia tornat amb els seus pares, la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va condemnar el cas i va destacar que “el sistema de prevenció ha funcionat”. “Catalunya és contundent en qualsevol situació de vulneració de drets humans i el nostre sistema de prevenció funciona”, va assegurar.