CULTURA
Mor Jaume Vilella, un lleidatà de soca-arrel
Va ser una de les figures més influents en la vida política, cultural i esportiva de Lleida. Regidor de la Paeria, diputat provincial, cofundador del Cercle de Belles Arts i president del Sícoris
Jaume Vilella Motlló, una de les figures més influents en la vida política, cultural i esportiva de Lleida, va morir ahir als 92 anys. Lleidatà de soca-rel, va dedicar més de mig segle al servei públic, a l’impuls de l’associacionisme i a l’enfortiment del teixit cultural i cívic de la ciutat.
Llicenciat en Matemàtiques, va exercir de professor al col·legi Episcopal durant quaranta anys, on es va guanyar el respecte de generacions d’alumnes. També va desenvolupar funcions com a funcionari de l’Estat, combinant la vocació pedagògica amb una sòlida responsabilitat institucional. La seua trajectòria política va ser extensa i singular. Va ser regidor a la Paeria durant 24 anys, des dels últims del franquisme fins al 1999. També va ser diputat provincial i va participar en diversos òrgans consultius, entre els quals el consell assessor de La Caixa i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
En el terreny cultural, Vilella va ser cofundador del Cercle de Belles Arts el 1947, al costat de Leandre Cristòfol i Mariano Gomà, en un moment en què amb prou feines hi havia espais artístics a la ciutat. Va presidir l’entitat durant més de tres dècades, impulsant el Premi Marraco i els concursos de pintura ràpida i pintura seca, i afavorint la projecció d’artistes locals i nous creadors.
En l’àmbit esportiu, va ser directiu de la UE Lleida i de l’AEM, a més de president del Sícoris durant un llarg període de 25 anys (1990-2015). El seu lideratge va contribuir a la modernització i consolidació de l’entitat. El mes de juliol passat, el club li va retre un homenatge en reconeixement a la seua aportació. La ciutat acomiadarà demà, a les 11.00 a la Catedral, un ciutadà que la va fer créixer des de l’educació, la política, l’esport i la cultura.
Diverses veus van coincidir a destacar la seua figura i el seu llegat. Per a Josep Varela, excompany al grup municipal de CiU, Vilella va ser “una persona molt treballadora i molt implicada amb Lleida i les seues institucions”. Violant Cervera, portaveu del grup municipal de Junts, va assenyalar que “era un gran lleidatà, un homenot. La ciutat perd un referent de l’associacionisme, tant cultural com esportiu”. Divina Drudis, presidenta del Cercle de Belles Arts, va recordar que “va tenir cura del Centre en moments difícils i va donar impuls a iniciatives que encara perduren”. En la mateixa línia, la delegada de Cultura, Montse Parra, va lamentar la seua pèrdua i va subratllar que “era una persona molt activa i entusiasta; va ajudar a construir la Lleida que tenim avui”. Un perfil que també destaca l’escriptora i exregidora Marta Alòs, que el va definir com “un lleidatà de soca-rel, apassionat per la ciutat i sempre capaç d’escoltar i buscar el costat positiu”. Des de l’àmbit institucional, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, el va recordar com “una figura molt implicada amb els artistes locals i amb el món cultural i esportiu”. Francesc Català, director de la revista ARTS, va apuntar que el Cercle “li deu molt” i va remarcar que sempre va anteposar l’interès cultural de la ciutat. “Podia tenir les seues pròpies idees, però sempre posava davant l’interès de la ciutat per la cultura i l’art. Era una persona molt pragmàtica”, va afegir.