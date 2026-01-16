SANITAT
Quinze metges dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida esperen l’homologació de la seua especialitat
Extracomunitaris contractats per cobrir el dèficit de professionals en diversos serveis. Els tràmits, que depenen de Madrid, duren anys i algunes de les seues funcions són limitades al faltar la validació
Els hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida compten amb 15 metges estrangers que tenen pendent l’homologació de la seua especialitat per part del Govern central, segons la informació facilitada per l’Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris. A l’Arnau n’hi ha 6 que treballen com a no especialistes amb la categoria de titulat superior sanitari. “Cobreixen vacants d’especialitats deficitàries establertes al pla d’ordenació de recursos humans i són imprescindibles per cobrir les necessitats assistencials”, indiquen fonts de l’ICS. Al Santa Maria, on n’hi ha 9, GSS explica que “davant de la falta de professionals en determinades especialitats”, s’ha procedit a la contractació en origen “d’acord amb la normativa vigent i sota els criteris de qualitat i seguretat assistencial fixats”.
Responsables d’ambdós centres van indicar que el procés de contractació comprova la capacitació d’aquests metges, gairebé tots llatinoamericans. L’homologació del títol de Medicina és senzilla, però la de l’especialitat no. Han de passar un període de pràctiques de 9 mesos per sol·licitar-la, però la tramitació per part del ministeri de Sanitat és molt lenta. I mentrestant, veuen limitades les seues funcions. “Un anestesista o un cirurgià no poden estar sense un metge del seu servei al quiròfan”, van assenyalar, i van afegir que no hi ha homologacions des del 2023.
Per la seua part, un portaveu de Metges de Catalunya va indicar que la gran majoria d’extracomunitaris “són especialistes als seus països, però el procés per convalidar-ho és llarg, per la qual cosa se’ls permet treballar amb el compromís de tramitar-ho”. Va assenyalar que molts esperen durant anys.
Així mateix, va valorar que el seu nivell de formació “és molt heterogeni, depèn molt del país d’origen”. Va dir que els europeus segueixen uns estàndards de formació, per la qual cosa “sabem què estudien i amb quins materials, però en altres llocs no podem garantir al 100% que tots s’han format igual, la qual cosa potencialment pot donar problemes”. “No pretenem estigmatitzar ni assenyalar” ningú, indica, i subratlla que “estem descapitalitzant el país perquè formem prou metges, però si el sistema públic va en contra de la conciliació i porta a l’esgotament amb també pitjors condicions econòmiques, els metges opten per altres solucions”. Va afegir que la principal ja no és l’estranger, sinó la sanitat privada.
La vaga de facultatius acaba sense cap acord
Uns 700 metges es van manifestar ahir a Barcelona per reclamar un conveni propi, en el segon i últim dia de la vaga convocada per Metges de Catalunya i l’Agrupació Professional per un Estatut Mèdic i Facultatiu. Pel que respecta al seguiment, el departament de Salut el va xifrar en un 7,3% als centres de la xarxa pública, mentre que Metges de Catalunya el va elevar fins al 53% i va afirmar que a Lleida va rondar el 30%. La manifestació, amb pancartes com “No és vocació, és explotació” o “Tot té un límit”, va començar cap a les 11.00 hores davant la seu de l’ICS, i va seguir per la Gran Via i el passeig de Gràcia, on els participants van fer diverses segudes. Els convocants de la mobilització reclamen un espai propi de negociació de cara al futur Estatut Marc, així com millores laborals i salarials, com el reconeixement d’una categoria professional que reculli la seua responsabilitat i formació i el final de les guàrdies de 24 hores, entre altres reivindicacions. També van demanar la dimissió de la consellera Olga Pané. Metges de Catalunya va anunciar més protestes i més “pressió”.