JUDICIAL
El jutjat aixeca la protecció de la nena suposadament venuda per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky: nega que l’hagin obligat a casar-se
La menor nega també que la forcessin a practicar la mendicitat i que les fotos a les xarxes pertanyin a un casament. Un altre jutjat de Lleida manté mesures d’allunyament sobre ella i dilluns decidirà
El jutjat de Tudela (Navarra) va escoltar divendres passat la declaració de la nena de 14 anys que va ser suposadament venuda per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky per casar-se i, després de l’interrogatori, va aixecar les mesures judicials de protecció de la menor i va arxivar provisionalment la causa. La declarant va negar que familiars l’obliguessin a contreure matrimoni i a practicar la mendicitat, afegint que les imatges localitzades per la policia a les xarxes socials, que s’atribueixen al seu casament amb un jove de 21 anys, serien en realitat d’una altra celebració familiar.
Fins a la seua declaració, la noia es trobava sota la protecció de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència, en un centre de l’administració a Almacelles.
Tanmateix, un altre jutjat de Lleida manté ara per ara mesures protectores per a la noia i, previsiblement, emetrà una resolució dilluns.
La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, no va voler entrar ahir en detalls però va destacar que “el sistema de prevenció ha funcionat”. Va recordar que ja s’han produït cinc detencions: els pares de la menor, els suposats compradors de la noia i el noi de 21 anys amb qui es creu que s’hauria casat. “Catalunya és contundent en qualsevol situació de vulneració de drets humans”, va dir.
Un veí va donar l’alerta
El 3 d’octubre passat, segons va recollir ahir El País, un veí de les Borges Blanques va trobar l’adolescent pidolant davant d’un supermercat local. Després de comprar, l’home va entregar diversos aliments a la menor, però aquesta va entrar a l’establiment i va intentar canviar-los per diners. El veí va decidir trucar als Mossos, que van comprovar que la noia anava indocumentada i la van traslladar a la comissaria de Mollerussa, desencadenant-se les detencions.
L’alcalde de Mollerussa lamenta que no se’ls informés
La notícia del cas va generar ahir estupefacció i indignació a Mollerussa. L’alcalde de la ciutat, Marc Solsona, va expressar la seua “sorpresa” i el seu “màxim rebuig” davant d’aquests fets. Així mateix, va lamentar que tinguessin coneixement dels fets aquest mateix dissabte al matí a través de la premsa, després d’emetre la Guàrdia Civil un comunicat. “Ens hauria agradat disposar de la informació abans, sobretot per si l’ajuntament havia de col·laborar respecte a l’entorn de la família”, va dir. També va apuntar que si la investigació l’haguessin iniciat els Mossos d’Esquadra, “ho haguéssim sabut, perquè cada tres mesos ens reunim en la comissió de seguiment de delictes a la ciutat. Però ho va començar a investigar la Guàrdia Civil i no en teníem coneixement”, va lamentar.