INFÀNCIA
El jutge va arxivar la causa per la compra de la nena per 5.000 euros i 5 botelles de whisky, malgrat que els pares ho van explicar a la policia
Primer el pare el 20 d’agost davant la Policia Local de Corella i després la mare el mateix dia a la Policia Foral de Navarra. La desprotecció de la petita que pidolava a les Borges Blanques causa estupor
El jutjat de Tudela (Navarra) va arxivar divendres passat la causa per la suposada compra il·legal de la nena que pidolava a les Borges Blanques malgrat que els mateixos pares van explicar que l’havien venut per 5.000 euros i 5 ampolles de whisky.
Segons ha pogut saber aquest diari, primer ho va fer el pare, qui el passat 20 d’agost, quan la nena portava 8 mesos desapareguda, va explicar a agents de la Policia Local de la localitat navarresa de Corella, on resideix, que havia venut la seua filla per l’esmentada quantitat a “un gitano romanès” amb domicili a Lleida.
agències / redacció
Després ho va fer la mare, que cap a les 20.00 hores d’aquell mateix dia va indicar a agents de la Policia Foral de Navarra que la seua filla era a França “amb el gitano romanès que l’havia comprat”.
Malgrat que aquestes declaracions dels pares consten en la causa, i que divendres passat, quan aquests van passar a disposició del jutjat de Tudela amb la nena, no les van rectificar perquè es van acollir al dret a no declarar, el jutge va considerar suficients les declaracions de la petita, que va assegurar que ningú l’havia forçat a casar-se ni a pidolar, per arxivar provisionalment la causa i aixecar totes les mesures de protecció de la nena que estaven en vigor.
Aquesta circumstància va provocar estupor entre representants dels serveis socials de la Generalitat que l’atenien en un centre d’Almacelles, així com també entre els Mossos d’Esquadra, que a més es van trobar que havien de garantir el compliment d’una mesura de protecció del jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida que seguia vigent perquè aquest no els havia comunicat que s’havia inhibit en favor del de Tudela (vegeu el desglossament).
Les declaracions dels pares de la nena en les quals explicaven a agents policials que l’havien venut van donar lloc a l’obertura d’una causa per tràfic d’éssers humans de l’article 177 bis del Codi Penal, amb finalitat de matrimoni forçós i mendicitat, i en el transcurs de la instrucció els agents policials van obtenir el testimoni d’una dona que va explicar, el passat 25 de setembre, que la mare de la nena li havia dit, ja el novembre del 2024, que volien vendre-la per casar-la amb una “altra família de gitanos romanesos” per 5.000 euros. Aquesta mateixa testimoni va afegir que el pare de la nena li havia explicat que volien vendre-la per 10.000 euros, però finalment el preu va quedar en 5.000 euros, 5 botelles de licor i una mica de menjar.
Una testimoni va aportar fotos del suposat casament de la petita
Una testimoni va aportar fotografies procedents de Facebook en les quals es veia la nena casant-se suposadament amb un desconegut. Aquest seria el jove de 21 anys que va ser arrestat amb els seus pares a Mollerussa, on viuen, com a suposats autors de la compra il·legal. La petita va declarar divendres passat que aquestes fotos no eren d’un casament, sinó d’una festa familiar.
El casament, si es confirma, s’hauria fet pel ritu gitano, ja que una nena de 14 anys no es pot casar. Totes aquestes circumstàncies han portat el jutge a arxivar la causa, però el que ha causat estupor en mitjans policials i de serveis socials, segons han explicat fonts solvents, no ha estat aquest arxivament, sinó el fet que més enllà de l’exculpació penal dels adults (els 5 estan lliures) no s’hagi pres mesures de protecció de la menor. La magistrada María del Prado Escoda Merino va qualificar ahir aquest cas a RAC1 de “fracàs institucional”.