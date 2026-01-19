METEOROLOGIA
Mor un esquiador fora de pistes sepultat per una allau a Baqueira Beret
El van trobar en parada cardiorespiratòria i va morir a l’Espitau
Busquen una altra possible víctima al trobar un parell d’esquís a la zona
Una allau va atrapar ahir a la tarda un esquiador que es trobava per fora de pistes a Baqueira Beret. Un guia de muntanya havia alertat de l’allau i, a l’arribar al lloc, els Pompièrs d’Aran van trobar un esquiador amb parada cardiorespiratòria i el van traslladar crític a l’hospital de Vielha, on va acabar morint segons fonts del Conselh Generau d’Aran. Els equips d’emergència estan buscant una altra possible víctima perquè a la zona van trobar un altre parell d’esquís.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya va mantenir ahir l’alerta de perill d’allaus en nivell fort a l’Alta Ribagorça, on es van registrar gruixos de neu d’entre 90 i 100 centímetres –valors superiors als normals per a l’època–. A la resta del Pirineu, inclosa la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, el nivell de l’alerta es va mantenir alt. La neu acumulada va arribar al metre en punts com Espot, Boí i Bonaigua, on fins i tot es van superar els 130 centímetres. Tot això va afectar una desena de carreteres i va provocar l’obligació de circular amb cadenes a la C-28, el tall de la pista asfaltada de Rialp a Port Ainé i la prohibició que circulessin camions a l’N-260 entre Xerallo i el Pont de Suert.
Per la seua banda, les comarques del pla es van despertar amb els efectes del temporal que fueteja Catalunya des de divendres. La pluja es va intensificar la nit de dissabte a diumenge i va deixar arbres caiguts, esllavissades i filtracions. Fins al migdia, els Bombers van atendre 82 serveis a la Regió d’Emergències (RE) de Lleida –que va ser la RE amb més avisos de tot Catalunya–. Es van registrar alertes d’arbres caiguts a Alpicat, la partida de Canet de Lleida i al pati de l’Escola Alba. La directora del centre, Míriam Puig, va explicar que “el temporal va tombar dissabte a la matinada un dels arbres més grans i en va empènyer dos de més petits. El pàrquing dels autocars també ha quedat afectat, per la qual cosa no es podrà utilitzar”.
Així mateix, a Lleida, la Guàrdia Urbana va tallar des de primera hora del matí diversos carrers per perill de despreniment, entre les quals el de la Suda.
A Menàrguens, va col·lapsar parcialment la part antiga d’un habitatge i, en principi, no van constar ferits. A Puigverd de Lleida, a causa de les filtracions d’aigua, va caure una part de la paret d’un habitatge al carrer Nou.
Protecció Civil demana precaució avui i demà
Protecció Civil va demanar ahir extremar la prudència a causa del temporal de llevant a Catalunya, que es preveu que assoleixi la màxima intensitat a partir d’aquest migdia i fins demà a la nit. Després de reunir-se ahir el Comitè Tècnic, el cos va decidir mantenir els plans Inuncat i Neucat en fase d’alerta. Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, va explicar que el temporal que va afectar tot el país el cap de setmana deixant importants acumulacions de pluja i neu –sobretot a Ponent i comarques de l’Ebre– arribarà aquesta vegada per llevant.Avui està previst que el temporal es desplaci al nord-est, afectant especialment les comarques de Girona, on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat i gruixos de neu al Pirineu Oriental de 50 centímetres per sobre dels 1.400 o 1.500 metres d’altitud, i de 80 centímetres per sobre dels 2.000 metres.Recordant que aquest mes de gener es compleixen 6 anys del temporal Glòria, Segalà va apuntar que l’episodi d’aquests dies “podria ser un 60% o 70%” del que entre el 20 i el 23 de gener del 2020 va deixar pluges acumulades de fins a 787 litres per metre quadrat.
Una allau sepulta un jove a Cerler
Un jove de 26 anys va morir ahir al quedar atrapat en una allau al barranc de Puimestre, fora de pistes de l’estació d’esquí de Cerler, al terme municipal de Benasc (Osca). Segons fonts de la Guàrdia Civil d’Osca, va ser el personal de la mateixa estació de Cerler qui va comunicar sobre les 14.00 hores que s’havien originat dos petites allaus en aquesta ubicació i que una persona havia quedat semienterrada sota la neu. Tanmateix, quan el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya de Benasc va rescatar la víctima, ja es trobava inconscient.