Es reprèn la recerca d’un possible segon esquiador atrapat a l’allau fora pistes de Baqueira Beret

Un esquiador va morir diumenge amb parada cardiorespiratòria després de ser rescatat de la zona, al barranc de Dossau

Esquiadors observant les muntanyes nevades a Baqueira Beret.

Esquiadors observant les muntanyes nevades a Baqueira Beret.Oriol Bosch / ACN

Mossos d’Esquadra de les unitats de Muntanya i Canina, Pompièrs d’Aran i serveis d’Emergència han reprès aquest dilluns a dos quarts de nou del matí la recerca d’un possible segon esquiador atrapat a l’allau que hi va haver diumenge a la tarda en una zona fora pistes de l’estació de Baqueira Beret. 

Un primer esquiador que va quedar atrapat va morir al vespre amb parada cardiorespiratòria després de ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Vielha, segons va informar el Conselh Generau d’Aran. Els equips d’Emergència busquen una altra possible víctima ja que a la zona, situada al barranc de Dossau, s’hi van trobar un altre parell d’esquís.

