Salvador Illa té una "patologia inflamatòria" probablement per una infecció, segons els metges del Vall d'Hebron
El president passarà el dia a l'UCI i li faran més proves per confirmar el diagnòstic
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha explicat que tot apunta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una "patologia inflamatòria" i una de les causes probables és una infecció. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que ja li han donat antibiòtic i que "una de les possibilitats és que la inflamació sigui causada per una infecció a la zona lumbar". Al llarg del dia d'avui es mantindrà a la unitat de cures intensives i li faran més proves per confirmar el diagnòstic, localitzar on es troba concretament el focus inflamatori i detectar el tipus d'infecció. Segons Salazar, s'ha agafat la patologia "molt a l'inici" i normalment amb antibiòtic és suficient per superar-la.
Salazar ha explicat que el president Illa ha passat bona nit amb dolor "controlat". Després que aquest diumenge els metges ja descartessin les patologies més greus, les proves de les últimes hores apunten que el cap de l'executiu pateix un procés inflamatori.
El director gerent ha explicat que aquest diumenge al vespre Illa va tenir febre i se li ha començat a subministrar antibiòtic d'ampli espectre. Encara es desconeix el tipus d'infecció, que segurament es podrà confirmar amb les proves que se li faran al llarg del matí. La previsió de l'Hospital Vall d'Hebron és fer un comunicat aquesta tarda confirmant el diagnòstic i donant més detalls.
El director gerent de l'hospital ha explicat que el procés per fer el diagnòstic és analitzar diferents mostres com sang i orina. Ha afegit que l'evolució del president de la Generalitat és correcte i habitual "dins de la normalitat".
"És una persona sana, que no té comorbiditats i això ens fa ser optimistes que la resposta serà bona", ha conclòs Salazar.
Illa va ingressar aquest dissabte a l'Hospital Vall d'Hebron patint dolor i pèrdua de força a les cames. Va començar a notar el dolor mentre corria, com fa habitualment, dissabte a primera hora. Després, Illa va assistir a un acte oficial a Ascó (Ribera d'Ebre) però el van haver de traslladar a l'hospital en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).