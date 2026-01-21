Adif torna a reduir la velocitat màxima a 160 km/h en un tram de la línia d'AVE Madrid-Lleida-Barcelona després de queixes de maquinistes
Adif ha tornat a reduir temporalment a 160 quilòmetres per hora la velocitat màxima en un tram de la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després dels avisos que li han traslladat els maquinistes pel suposat mal estat d’un tram concret. Fonts de l’empresa pública que gestiona la xarxa ferroviària han detallat a Europa Press que s’han vist obligats a establir aquesta nova limitació temporal de velocitat (LTV), després que ahir dimarts imposés aquest límit en aquest tram però que va aixecar aquest matí després de revisar les vies la passada nit.
Dimarts la limitació afectava a un tram de 148,1 quilòmetres entre Mejorada del Campo i Alhama de Aragón (Saragossa) en la via parella i a un túnel a l’altura d’Ariza (Saragossa) en el punt quilomètric 187 de la línia de la via senar. Aquest dimecres, la limitació es redueix als 78 quilòmetres compresos entre els punts quilomètrics 100 a 178. No obstant, es tracta d’una limitació temporal que, després de la revisió que es durà a terme aquesta nit, podria aixecar-se demà al matí.
Així mateix, després de les revisions de la passada nit, Adif va decidir mantenir el límit en quatre punts a 230 quilòmetres per hora (en la via 1, en els punts quilomètrics 27,160 i 138,600, i en la via 2, en els punts quilomètrics 50,840 i 143,760), encara que s’espera que siguin reparats aquesta nit.
Aquesta setmana, alguns maquinistes van decidir reduir la velocitat en algun d’aquests trams per iniciativa pròpia en notar algunes vibracions durant la circulació, encara que no es tractava de cap instrucció d’Adif o acord entre tots els maquinistes. Tanmateix, després de l’accident de diumenge passat a Adamuz (Còrdova), els maquinistes han traslladat a Adif la presència d’algun sot en aquest tram, i l’empresa pública ha decidit aplicar aquesta restricció de forma preventiva. Està previst que el viatge entre Madrid i Barcelona es demori, encara que cap de les dos parts no coneix amb precisió en quant temps es retardarà cada viatge. Fonts dels maquinistes asseguren que l’aplicació de reduccions temporals de velocitat és una mica habitual en el dia a dia de les operacions.
