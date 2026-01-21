El maquinista del tren d’Iryo accidentat a Adamuz va avisar d’una "enganxada" i va demanar aturar la circulació
El maquinista del tren d’Iryo que va tenir un accident diumenge passat, a l’altura d’Adamuz (Còrdova), va avisar d’una "enganxada" del tren, segons es desprèn de la conversa mantinguda amb l’estació madrilenya d’Atocha, a la qual ha tingut accés Europa Press i que ha estat difosa inicialment per eldiario.es. "Acabo de patir una enganxada a l’altura d’Adamuz", va alertar el conductor del comboi identificat com 6189. Des del centre de control van respondre: "Ah, ja, ja et veig. Vinga, d’acord." Poc després, li van indicar: "Em diuen per aquí que baixis pantògrafs", a la qual cosa el maquinista va replicar: "Més a baix no poden estar. De fet, tinc el tren bloquejat ara mateix".
Després d’uns instants, el conductor va confirmar la gravetat de l’incident: "Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicar-los que és un descarrilament. Estic envaint la via contigua. Repeteixo, descarrilament." Des de l’estació van contestar: "Vale, vinga, rebut. Doncs gràcies per avisar". En aquell moment, el maquinista va insistir: "Necessito que parin el trànsit en les vies urgentment, si us plau", a què des de control van respondre que "no hi ha cap tren arribant".
A continuació, el maquinista va informar de la presència de foc al comboi: "Tinc incendi també. Necessito abandonar la cabina perquè he de verificar. Tinc un cotxe incendiant", va comunicar, abans de demanar auxili: "Necessito que enviïn, si us plau, també un servei d’urgència, bombers i ambulàncies, que tinc també ferits al tren." La conversa acaba amb la confirmació des d’Atocha: "Ja que ho comunicaré per aquí, ara em poso en contacte amb vostè. Val, val, vingui, rebut."
Aquest àudio revela el moment exacte del descarrilament registrat cap a les 19.45 hores d’aquest diumenge, 18 de gener, d’un tren Iryo 6189 en el qual viatjaven unes 300 persones i que cobria el trajecte Málaga-Puerta de Atocha. En concret, va ocórrer en les desviacions d’entrada a la via 1 de l’estació d’Adamuz (Còrdova) i va provocar que el vehicle envaís la via contigua. Per la via contigua circulava un tren procedent de Puerta d’Atocha i amb destinació Huelva que també va descarrilar com a conseqüència de l’incident, que ja ha deixat 42 morts.
