Adif aixeca gairebé totes les limitacions de velocitat a la línia d'AVE Barcelona-Lleida-Madrid i recupera els 300 km/h
Només queden quatre punts amb restriccions a 230 km/h que es revisaran aquesta nit
Adif ha aixecat la limitació temporal de velocitat en gairebé tot el tram de la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de la revisió del sector comprès entre Madrid i Calatayud. Segons fonts de l’ens gestor de la infraestructura, només es mantenen quatre punts concrets amb una limitació a 230 km/h, que preveu revisar aquesta nit.
En concret, les restriccions es mantenen a dos punts de la via 1, als punts quilomètrics 27+160 i 138+600, i a dos més de la via 2, als punts 50+840 i 143+760. Adif confia que, un cop revisats, també es pugui aixecar la limitació en aquests punts. D’aquesta manera, en gairebé tot el recorregut entre Madrid i Calatayud la velocitat màxima autoritzada torna a ser de 300 km/h.
