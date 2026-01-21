SEGRE
transport

Totalment suspès el servei de Rodalies de Catalunya fins que es confirmi la "seguretat" a tota la xarxa

Adif aixeca gairebé totes les limitacions de velocitat a la línia d'AVE Barcelona-Lleida-Madrid i recupera els 300 km/h

Només queden quatre punts amb restriccions a 230 km/h que es revisaran aquesta nit

Imatge d'arxiu d'un tren AVE a l'estació de Lleida

Imatge d'arxiu d'un tren AVE a l'estació de LleidaSegre

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

Adif ha aixecat la limitació temporal de velocitat en gairebé tot el tram de la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de la revisió del sector comprès entre Madrid i Calatayud. Segons fonts de l’ens gestor de la infraestructura, només es mantenen quatre punts concrets amb una limitació a 230 km/h, que preveu revisar aquesta nit. 

En concret, les restriccions es mantenen a dos punts de la via 1, als punts quilomètrics 27+160 i 138+600, i a dos més de la via 2, als punts 50+840 i 143+760. Adif confia que, un cop revisats, també es pugui aixecar la limitació en aquests punts. D’aquesta manera, en gairebé tot el recorregut entre Madrid i Calatayud la velocitat màxima autoritzada torna a ser de 300 km/h.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking