Els maquinistes convocaran una "vaga general a tot el sector" després dels últims accidents
Avisen que el servei a Catalunya "no es farà sense les garanties de seguretat suficients"
El sindicat de maquinistes Semaf ha anunciat aquest dimecres que convocarà una "vaga general a tot el sector" després dels diversos accidents ferroviaris de les últimes hores, que han provocat la mort de maquinistes. En un comunicat, Semaf ha advertit que la circulació de trens a Catalunya "no es farà sense les garanties de seguretat suficients", i ha demanat que s'apliqui el mateix procediment de revisió de vies en marxa a Catalunya "a tota la xarxa".
Així mateix, el sindicat assegura que reclamaran "responsabilitat penal a les persones encarregades de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària" i exigeixen que es garanteixi "la seguretat i fiabilitat de l'estructura ferroviària".
