EMERGÈNCIES
Un mort i 37 ferits al xocar un tren de l’R4 amb un mur a Gelida
La víctima era a la cabina i 5 persones més es troben greus. Un altre tren descarrila entre Maçanet i Tordera i Adif paralitza Rodalies per revisar les vies
Una persona va morir ahir i 37 més van resultar ferides, entre les quals cinc de gravetat, en el xoc d’un tren de l’R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès). La víctima mortal es trobava a la cabina i podria ser un treballador en pràctiques. Es va activar la fase de prealerta del Pla Ferrocat en aquest tram, on es van traslladar 11 ambulàncies del SEM, 70 efectius dels Bombers amb 38 dotacions, i una quinzena de dotacions policials, entre les quals els ARRO dels Mossos d’Esquadra. El 112 va rebre 28 trucades. El sinistre va tenir lloc entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, quan a les 21.02 hores es va rebre un avís d’una col·lisió d’un tren amb passatgers a l’altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A causa de la col·lisió frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif va informar que el mur es va desprendre a causa del temporal.
Els Bombers van explicar que van apuntalar el mur de contenció i el tren per estabilitzar-los i que va caldre treballar durant una hora per excarcerar una de les persones de l’interior del comboi. Entre els ferits, n’hi ha sis de menys greus i 26 de lleus. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i les conselleres d’Interior, Núria Parlon, i de Territori, Sílvia Paneque, es van desplaçar fins al lloc.
Adif va decidir suspendre la circulació de Rodalies a tot Catalunya fins a revisar la infraestructura i comprovar que queda lliure d’obstacles i és segura. L’anunci es va produir poc després que el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) demanés precisament paralitzar el servei de Rodalies “fins a nou avís”.
Ahir a la nit es va produir un segon incident quan un tren va descarrilar per la sortida d’un eix al col·lidir amb una roca caiguda en la via a causa del temporal. Aquest accident es va registrar a la línia R1 de Rodalies entre Maçanet-Massanes i Tordera (Barcelona). Al tren viatjaven 10 passatgers i no hi va haver ferits, segons Adif.
Els Bombers van localitzar ahir a la nit el cos d’un home a l’interior d’un cotxe que va ser arrossegat al matí a la riera Nova a Palau-sator (Baix Empordà). De moment, van assenyalar que no s’ha identificat però tot apunta que seria el conductor desaparegut al matí. El turisme va ser trobat en una zona de difícil accés i calia esperar que baixés el volum de la riera, molt crescuda per les pluges de tot el dia, per poder revisar l’interior. El dispositiu va haver de paralitzar la recerca amb mitjans terrestres i subaquàtics a la tarda, a causa que les condicions no eren “segures” i per l’alt cabal del riu.
Mentrestant, un windsurfista va ser rescatat al no poder tornar pels seus mitjans a terra davant l’escullera de Port Ginestà, a Sitges.
Protecció Civil va enviar un missatge Es-Alert per restringir la mobilitat a les comarques de l’Alt i Baix Empordà –on les restriccions s’han allargat fins a aquesta matinada–, la Selva i el Gironès, en els quals es van suspendre les classes. Així ho va explicar la consellera d’Interior, Núria Parlon, que va apuntar que avui es podria recuperar la “normalitat” a les escoles. Segons el responsable de Bombers de Girona, Jordi Martín, la principal preocupació era als passos dels rius Onyar i Daró per les localitats de Girona i la Bisbal de l’Empordà, amb el cabal a punt del desbordament. També hi va haver incidències en carreteres.