Pugen a 41 els morts en l’accident de trens a Adamuz

Els treballs se centren en la instal·lació d’una gran grua per aixecar els vagons de l’Alvia sinistrat

Zona de l’accident ferroviari amb els combois de trens sinistrats on continuen els treballs de recuperació dels mateixos.

Zona de l'accident ferroviari amb els combois de trens sinistrats on continuen els treballs de recuperació dels mateixos.

El nombre de víctimes mortals en l’accident de dos trens a Adamuz (Còrdova) s’eleva ja a 41, han indicat a EFE fonts de la investigació. Aquesta última víctima mortal s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo, els tres últims vagons del qual van descarrilar provocant el sinistre en xocar amb la capçalera del tren Alvia, segons ha confirmat la Junta d’Andalusia.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que estan localitzats tres cossos entre la ferrada del tren Alvia, que en les pròximes hores esperen ser excarcerats. Durant tota la nit s’han mantingut les tasques dels equips tècnics i de rescat desplaçats a l’accident ferroviari, centraments a la instal·lació d’una gran grua per aixecar els vagons de l’Alvia sinistrat.

Continuen a més 39 ferits ingressats en hospitals, dels quals 13 –un d’ells menor d’edat– estan en la Unitat de Cures Intensives (UCI).


