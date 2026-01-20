Pugen a 41 els morts en l’accident de trens a Adamuz
Els treballs se centren en la instal·lació d’una gran grua per aixecar els vagons de l’Alvia sinistrat
El nombre de víctimes mortals en l’accident de dos trens a Adamuz (Còrdova) s’eleva ja a 41, han indicat a EFE fonts de la investigació. Aquesta última víctima mortal s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo, els tres últims vagons del qual van descarrilar provocant el sinistre en xocar amb la capçalera del tren Alvia, segons ha confirmat la Junta d’Andalusia.
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que estan localitzats tres cossos entre la ferrada del tren Alvia, que en les pròximes hores esperen ser excarcerats. Durant tota la nit s’han mantingut les tasques dels equips tècnics i de rescat desplaçats a l’accident ferroviari, centraments a la instal·lació d’una gran grua per aixecar els vagons de l’Alvia sinistrat.
Continuen a més 39 ferits ingressats en hospitals, dels quals 13 –un d’ells menor d’edat– estan en la Unitat de Cures Intensives (UCI).
Nacional i internacional
La investigació del xoc dels trens d’Adamuz apunta a una ruptura de la via
Agències
Nacional i internacional
Una nena de sis anys, única supervivent de la seua família
Redacció
Nacional i internacional
Sánchez anuncia tres dies de dol oficial i Iryo veu "estrany" l'accident d'Aldamuz
Agències
Nacional i internacional
Les vibracions a les vies de tren van ocasionar al juny dos incidències a Adamuz
ep