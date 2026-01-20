ACCIDENT
La investigació del xoc dels trens d’Adamuz apunta a una ruptura de la via
Tant el ministeri de Transports com Iryo qualifiquen de “rar” i “estrany” l’accident. El balanç provisional eleva a 40 les víctimes mortals, però hi ha 43 denúncies de persones desaparegudes
La investigació per l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) que deixa almenys 40 morts apunta a la ruptura d’un tram de la via, que pot ser “causa o conseqüència” del sinistre, malgrat que els esforços encara se centren a recuperar els dos combois del tren Alvia que es van precipitar per un terraplè. Es tem que aquesta xifra s’elevi quan s’aconsegueixi accedir als vagons que es van precipitar per un talús. De fet, hi ha 43 denúncies per persones desaparegudes. S’han comptabilitzat 152 ferits, dels quals 43 estan ingressats en diferents hospitals andalusos, 12 –inclòs un menor– en unitats de cures intensives.
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), que des de diumenge a la nit treballa al lloc de l’accident, apunta en la seua primera descripció dels fets que un tren Iryo va descarrilar, la qual cosa va provocar que els dos últims vagons del tren envaïssin la via contigua. Vint segons després, va arribar un Alvia, els dos primers vagons del qual van col·lidir amb els dos últims de l’Iryo, la qual cosa va provocar que aquests primers combois del segon tren caiguessin per un terraplè de quatre metres.
Una imatge de les tasques d’investigació que està portant a terme la Guàrdia Civil sobre l’accident ferroviari mostra un tros del raïl desprès de les vies d’alta velocitat a la zona en la qual es va registrar la catàstrofe, tot i que els experts van subratllar que encara és aviat per determinar si té relació directa amb les causes del sinistre o, al contrari, si és conseqüència de l’accident. El tren Iryo, fabricat el 2022, havia estat revisat el 15 de gener, tres dies abans d’un accident que ha provocat la suspensió de la connexió ferroviària d’alta velocitat entre el centre i el sud peninsular, probablement fins al 2 de febrer.
El president d’Iryo, Carlos Bertomeu, va qualificar de “rar” i “estrany” l’accident, una visió que compartia el ministre de Transports, Óscar Puente, que va reclamar prudència davant d’anàlisis precipitades i les diferents hipòtesis.
“No era un problema d’excés de velocitat i era una recta, no un revolt. Treure’n conclusions no serà una cosa immediata”, va dir el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, qui va apuntar a un problema a les vies o en els trens i va allunyar l’opció de l’error humà. Segons va explicar, és una via que havia estat reparada al maig i “hauria d’estar en òptimes condicions”, i alhora està equipada amb un sistema de seguretat i senyalització LZB, que “bàsicament impedeix errors humans”. A més, va dir que de moment ni tan sols es pot concloure que l’Alvia hagi xocat amb els vagons descarrilats de l’Iryo o amb algun element de la via. Des de la primavera passada el gestor de la infraestructura ferroviària, Adif, va informar d’almenys vuit incidències a Adamuz, relacionats amb la catenària, la senyalització i la mateixa infraestructura, entre d’altres.
Per agilitzar les tasques d’identificació dels cadàvers, 37 dels quals ja es troben en mans dels forenses, la Guàrdia Civil ha habilitat punts de recollida d’ADN a Madrid, Còrdova, Sevilla, Huelva i Granada dels familiars directes de les víctimes. Per als aixecaments de cadàvers i les autòpsies s’han mobilitzat forenses de sis províncies, mentre que hi ha un ampli desplegament de psicòlegs per atendre els familiars de les víctimes.
Els treballs de recuperació són de gran complexitat ja que, en paraules del president de Renfe els dos vagons que es van precipitar sobre el talús han quedat “pràcticament desintegrats”. Segons el president de la Junta, Juanma Moreno, alguns d’aquests vagons “són un garbuix de ferros”, per la qual cosa es poden trobar encara més víctimes mortals.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, que es va atansar al lloc de l’accident, va assegurar que s’arribarà a “la veritat” sobre la causa d’aquesta tragèdia. Mentrestant, els reis es desplaçaran avui a Còrdova.
Pujada de preus en transports alternatius
Desenes de passatgers es van veure obligats ahir a haver de buscar mitjans de transports alternatius per la cancel·lació dels trens que connecten Madrid i Andalusia –on l’alta velocitat estarà tallada fins al 2 de febrer–. Les cues es feien interminables en les companyies de lloguer de cotxes de les estacions, on els preus es van disparar davant l’alta demanda, una cosa que va passar també amb els vols domèstics.
Els veïns d’Adamuz es bolquen en l’atenció a les víctimes
El petit poble cordovès d’Adamuz, d’uns 4.000 habitants, viu des de la nit de diumenge bolcat amb les víctimes de la tragèdia ferroviària. La resposta dels veïns va ser ràpida: mantes, menjar, beguda, vehicles propis per arribar als trens, grups electrògens o eines per a una primera assistència. Un dels veïns, que va acudir a socórrer les víctimes, en va aconseguir escatar 16 a bord del seu quad. La caseta municipal, dedicada als esdeveniments festius del poble, es va convertir en el trist escenari d’un drama, on es van concentrar els familiars de les víctimes, que van rebre atenció psicològica abans de ser traslladats a Còrdova. L’onada de solidaritat va continuar ahir, amb multitud de donacions de sang, malgrat que les reserves per atendre els ferits estan garantides.
Indemnitzacions de 72.000 euros per decés
AIG i Everest són les dos companyies d’assegurances que donen suport a Iryo i Renfe en les assegurances obligatòries de viatges. El barem de l’assegurança obligatòria de viatgers contempla una indemnització de 72.121 euros per als hereus en cas de mort. En danys corporals, les indemnitzacions van des dels 2.400 euros fins als 84.000.