Sánchez anuncia tres dies de dol oficial i Iryo veu "estrany" l'accident d'Aldamuz
El president promet trobar “la veritat” sobre l’accident ferroviari i la companyia diu que ha posat a disposició "tot el que té" per esclarir els fets
L'accident ferroviari d'Adamuz (Còrdova) d'aquest diumenge a la nit ha deixat, de moment, 39 víctimes mortals. Davant la gravetat dels fets, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest dilluns l'aplicació de tres dies de dol oficial a tot l'Estat. ''La societat espanyola es pregunta què ha passat, com ha passat, com ha pogut passar aquesta tragèdia. El temps i la feina dels tècnics ens en donaran la resposta'', ha destacat Sánchez des de la localitat afectada pel descarrilament.
El cap de l'executiu ha garantit màxima transparència i suport a les víctimes, tot subratllant que es treballarà ''per trobar la veritat'' i que, quan es disposi de totes les dades, aquestes es faran públiques ''amb absoluta transparència i claredat''. Alhora, Pedro Sánchez ha reafirmat que s'atendrà a les persones afectades ''en tot el que calgui durant el temps que sigui necessari''.
Sánchez, que ha comparegut acompanyat de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha remarcat que l’accident deixa un dia “de dolor” per a tot Espanya. “El nostre pensament està amb les víctimes i els familiars, als quals enviem el nostre record, la solidaritat i l’abraçada de la societat espanyola”, ha apuntat.
Segons ha indicat el president del govern espanyol, les administracions i les institucions han de treballar de manera coordinada per oferir “unitat” en el “dolor i la resposta” a les víctimes. “Crec que des del mateix moment en què va passar aquesta tragèdia l’Estat ha actuat com havia d’actuar: unit, coordinat i amb lleialtat”, ha ressaltat. Així mateix, ha demanat als ciutadans que s’informin sobre el succés a través d’informació oficial i de mitjans de comunicació “contrastats” per evitar la desinformació i el patiment que genera.
Moreno Bonilla, que ha intervingut abans que Sánchez, ha destacat que l’accident suposa una “catàstrofe de dimensions desconegudes” i ha agraït la “solidaritat” que van mostrar els veïns d’Adamuz des del primer moment dels fets. També ha agraït la col·laboració i la disposició de mitjans que han prestat les diverses administracions, des de l’estatal fins a la local. “Queden moltes hores de feina intensa i cal posar el millor de nosaltres mateixos des de les diferents administracions”, ha afegit.
Iryo recorda la tecnologia del tren i la seva revisió recent
Iryo, l'operadora d'alta velocitat responsable del comboi sinistrat, considera ''estrany'' l'accident d'Adamuz i s'ha mostrat totalment oberta a la investigació. El president de la companyia, Carlos Bertomeu, ha informat als mitjans que el tren implicat estava ''en perfecte estat, amb tota la revisió i manteniment programats realitzats'' i que era ''d'ultimíssima tecnologia''. Ha insistit que volen determinar amb precisió les causes i garantir que ''no torni a passar mai més''. ''És un drama individual i col·lectiu'', ha lamentat Bertomeu, que, tanmateix, ha evitat qualsevol especulació sobre l'origen del desastre.
Característiques tècniques i estat del comboi
El tren accidentat es va fabricar el 2022 i va passar la darrera revisió oficial el 15 de gener, només tres dies abans del sinistre. Bertomeu ha assenyalat que el comboi portava menys de tres anys circulant i que la companyia ja ha posat a disposició de la comissió d'investigació ''tot el que té'' per ajudar a aclarir l'accident. Des del primer moment, Iryo ha reiterat la seva voluntat de màxima col·laboració amb les autoritats competents.
El president d'Iryo ha detallat que els tècnics de la companyia facilitaran "totes les dades" que els requereixi la comissió d'investigació i ha defensat que el sector ferroviari està "regulat", de manera que hi ha "molta traçabilitat". També ha indicat que el tram on va passar el succés tenia "velocitat regulada".