Una nena de sis anys, única supervivent de la seua família
Una parella de periodistes o el maquinista de l’Alvia, entre els difunts
Quatre membres d’una mateixa família de Punta Umbría (Huelva), una parella de periodistes, un policia i el maquinista que anava al capdavant de l’Alvia accidentat, de tan sols 27 anys, són les víctimes mortals ja identificades en la tragèdia d’Adamuz. Mentre es treballa en la localització de cadàvers entre les restes dels dos vagons de l’Alvia que van caure per un talús de quatre metres després de l’impacte amb un tren Iryo que va descarrilar, les autoritats prossegueixen també a les tasques d’identificació dels cadàvers trobats amb la recerca d’indicis clau i la recollida de l’ADN de familiars directes dels desapareguts.
Entre els morts que es van poder confirmar ahir es troben quatre membres d’una família que viatjava en l’Alvia, concretament els pares, un dels seus fills i un cosí que tornaven d’un viatge a Madrid. L’altra filla, una nena de 6 anys, va ser rescatada pràcticament il·lesa i va passar bona part de la nit custodiada per una guàrdia civil. La menor ja descansa amb la seua àvia en un hotel de Còrdova després de rebre tres punts de sutura al cap. En el sinistre també van perdre la vida la parella de periodistes Óscar Toro i María Clauss, molt actius en la vida acadèmica, social i cultural de Huelva. Des de Jupol es va confirmar la mort d’un policia destinat a la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Madrid. També va morir el maquinista de l’Alvia.
Familiars de les persones que viatjaven en els dos trens estan des de diumenge inundant les xarxes socials amb fotografies dels seus éssers estimats a la recerca d’una resposta sobre on es troben el seu estat. D’altres pregunten també per les seues mascotes desaparegudes en el descarrilament.
El quart sinistre ferroviari més greu registrat a Espanya
L’accident d’Adamuz, en el qual han mort almenys 40 persones, és de moment el quart sinistre ferroviari més greu registrat a Espanya i el segon de més importància d’aquest segle. El 1944 va tenir lloc a Torre del Bierzo l’accident ferroviari a Espanya amb més víctimes mortals: malgrat que la xifra oficial va ser de 78 morts i 75 ferits, s’estima que hi van morir al voltant de 500 persones. La segona tragèdia més gran va tenir lloc a Angrois (la Corunya) el 2013, amb 80 morts i 143 ferits, mentre que la tercera va ser el 1972 entre Cadis i Sevilla, amb 79 víctimes mortals. Per trobar un sinistre amb més morts a Europa cal remuntar-se al 1998, quan 101 persones van morir a Eschede (Alemanya) a causa del xoc d’un tren d’alta velocitat alemany contra el pilar d’un pont.