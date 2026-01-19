Les vibracions a les vies de tren van ocasionar al juny dos incidències a Adamuz
Les altes temperatures i les vibracions produïdes pel trànsit de trens ja van ocasionar una incidència ferroviària als voltants del municipi d’Adamuz (Còrdova) el passat mes de juny de 2025, que va afectar la circulació de trens. Així consta en una resposta escrita el 18 de juny de 2025 pel Govern central al Senat a una pregunta del PP, que sol·licitava informació sobre els detalls d’aquesta incidència registrada en el tram entre Adamuz i Villanueva de Córdoba, en provocar retards als trens d’alta velocitat.
El Govern espanyol va explicar que es va tractar de dos incidències. La primera quan una de les noves xapes instal·lades en els aparells de dilatació al viaducte d’El Valle, a causa de les altes temperatures i a les vibracions del trànsit ferroviari, va entrar en contacte amb el raïl. Com a mesura de seguretat, el sistema de senyalització va detectar aquesta situació anòmala i va ocupar automàticament el circuit afectat, interrompent el seu normal funcionament.
Aquesta incidència va ser atesa i resolta de manera definitiva pel personal especialitzat de la brigada de desviacions durant el corresponent horari de manteniment.
En segon lloc, es va detectar un fallo en una targeta de relés, component fonamental per al correcte funcionament del sistema de senyalització. La targeta afectada va ser substituïda per una de nova, restablint-se així l’operativitat del sistema. Aquesta intervenció també es va dur a terme dins del marc del manteniment programat. "Ambdues actuacions van permetre recuperar amb normalitat el servei en el menor temps possible, minimitzant les afeccions al trànsit ferroviari i garantint a tota hora les condicions de seguretat de la circulació", va detallar.
Nacional i internacional
Continua la recerca de cadàvers en l'accident ferroviari d'Adamuz
agencias
Així mateix, el Govern central va recordar que a l’estació de Villanueva de Córdoba, igual com per a la resta de la xarxa de l’àmbit Sud, es realitza el manteniment de les vies i instal·lacions ferroviàries (electrificació, senyalització i comunicacions) mitjançant diversos contractes de manteniment d’infraestructura i via, d’instal·lacions d’electrificació, d’instal·lacions de seguretat i de control de vegetació.
Nacional i internacional
L'última revisió del tren d'Iryo accidentat a Adamuz es va fer el 15 de gener, segons la companyia
agències
L’any 2024, mitjançant aquests contractes es van dur a terme actuacions d’inspeccions i revisió de la infraestructura, manteniment preventiu i correctiu a les anteriors instal·lacions, així com treballs de reg herbicida en les vies i reg i estassada en els marges per al control de vegetació.
Nacional i internacional
S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz
agencias