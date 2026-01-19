L'última revisió del tren d'Iryo accidentat a Adamuz es va fer el 15 de gener, segons la companyia
El comboi es va fabricar el 2022 i transportava 289 passatgers, 4 tripulants i un maquinista
L'última revisió del tren d'Iryo accidentat a Adamuz (Còrdova) es va fer el 15 de gener, és a dir, tres dies abans del succés, segons ha informat la companyia ferroviària en un comunicat. El comboi es va fabricar el 2022 i en el trajecte es transportaven 289 passatgers, 4 tripulants i el maquinista. Iryo ha detallat que el tren va sortir a les 18.40h de Màlaga en destinació Madrid i va ser a les 19.45h quan "per causes que encara es desconeixen", va envair la via contigua. Tal com va indicar el ministeri de Transports, l'accident es va produir en un tram recte de via. La companyia ha manifestat que la "prioritat absoluta" són les persones afectades i manté una "comunicació constant" amb totes les institucions implicades.
El conseller delegat d'Iryo, Fabrizio Favara, es va desplaçar aquest diumenge a la nit al lloc dels fets per acompanyar els equips que hi ha sobre el terreny i seguir de prop l'evolució de la situació. Aquest matí també ho farà el president de la companyia, Carlos Bertomeu.
Iryo ha mostrat "total disposició" amb la comissió encarregada per investigar l'accident i assegura que "col·laborarà plenament, facilitant la informació que sigui requerida per esclarir els fets".
La companyia ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes de bitllets per a tots els passatgers i persones afectades. També ha cancel·lat totes les activitats previstes a Fitur, una de les principals fires turístiques internacionals que se celebra aquesta setmana a Madrid.
Iryo ha lamentat profundament el greu accident ferroviari i ha traslladat les seves condolences als familiars de les víctimes.
El president de Renfe diu que està gairebé “descartat” que l’accident d’Adamuz es degui a un “error humà”
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmat aquest dilluns que “pràcticament” es considera “descartat” que el motiu de l’accident ferroviari que ha deixat gairebé quaranta morts a Adamuz (Còrdova) es degui a un “error humà”. “Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar, no especular, i veure què diu la comissió d’investigació”, ha afirmat en declaracions a RNE. A parer seu, el descarrilament s’ha produït en “condicions estranyes” i és “massa aviat” per determinar-ne el motiu. “No tindrem una conclusió en breu, és molt complicat”, ha assegurat, abans de detallar que ja s’estan prenent mostres de l’accident per poder-ne conèixer les causes.
S'eleven a 39 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz
agències