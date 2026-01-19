Continua la recerca de cadàvers en l'accident ferroviari d'Adamuz
La Guàrdia Civil investiga les causes del sinistre que ha causat més de 30 morts
La zona de Còrdova on es va produir aquest diumenge a la nit un accident ferroviari que ha causat com a mínim 39 morts viu aquest dilluns un trànsit constant d'ambulàncies i vehicles d'ADIF i de la Guàrdia Civil, que estan fent el rescat dels cadàvers que encara hi pot haver entre la ferralla. També s'hi veu maquinària pesada, necessària per moure els vagons dels dos trens. Sobre el terreny, la unitat de criminalística de la Guàrdia Civil està investigant les causes del sinistre. El ministre de Transports, Óscar Puente, i el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, es troben al punt de comandament avançat, mentre que el president espanyol, Pedro Sánchez, arribarà també en les pròximes hores.
El nombre de ferits continua pujant i la Guàrdia Civil ha obert oficines per recollir ADN dels familiars a ciutats com Còrdova, Màlaga o Madrid. Segons el 112 d'Andalusia, s'han atès 122 persones i encara hi ha 48 afectats hospitalitzats, entre els quals cinc menors. Malgrat que els familiars han anat arribant a Adamuz des que es va produir l'accident, aquest dilluns la Junta d'Andalusia els ha traslladat a Còrdova, on ha habilitat un nou punt d'informació en col·laboració amb la Creu Roja, els serveis sanitaris i psicòlegs.
