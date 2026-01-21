ACCIDENT
El vagó 6 de l’Iryo, el primer a descarrilar, centra ara la investigació de la tragèdia
Augmenten a 42 les persones mortes i baixen a 37 el nombre de ferits hospitalitzats. Puente diu que cal determinar si la ruptura del raïl de la via és “causa o conseqüència” de l’accident
La investigació per aclarir les causes del descarrilament de dos trens d’alta velocitat que va tenir lloc a el terme municipal cordovès d’Adamuz diumenge, que ja deixa almenys 42 morts, continuava ahir centrada en el tram de via en què va passar el descarrilament i en el rodament del tren d’Iryo sinistrat, dos elements que podrien ser claus per determinar quina va ser la causa de la tragèdia. L’última víctima mortal de l’accident va ser localitzada ahir a primera hora de la tarda pels serveis d’emergència que actuen a la zona en un dels trens sinistrats, l’Alvia, d’on també es van rescatar tres cadàvers més que ja havien estat localitzats, però la recuperació dels quals va resultar dificultosa. Hores abans, la matinada de dilluns a dimarts, s’havia trobat un altre cos en un dels vagons de l’Iryo. Fins a ahir a última hora, el nombre de persones mortes en el sinistre era de 42, en tant que es van presentar 43 denúncies per desaparició, per la qual cosa podria quedar encara una víctima sense localitzar. Respecte als ferits, quedaven 37 ingressats en diferents hospitals andalusos, dels que 33 són adults i quatre, nens.
La Guàrdia Civil està centrada ara a analitzar el cotxe sis del tren Iryo, el primer que va descarrilar, ja que podria tenir la clau del desencadenant del terrible succés. El cos s’està centrant a obtenir totes les evidències, incloent les ruptures dels raïls i també possibles desperfectes en els rodaments o sistemes d’ancoratges del comboi provant d’identificar si l’origen del succés resideix en un defecte del carril o en un fallo estructural del mateix rodament del vagó. La investigació inicial ha posat de manifest la ruptura d’un tram de la via, i es tracta de determinar si és “la causa o la conseqüència” del descarrilament, segons va afirmar el ministre de Transport, Óscar Puente, que va informar que també es preveu que s’examinin altres trens que van passar pel mateix punt els dos dies anteriors.
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va explicar que de moment totes les hipòtesis sobre el sinistre estan obertes, malgrat que va descartar amb contundència la possibilitat d’un sabotatge. També s’ha descartat, a l’espera de l’informe que farà la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), un òrgan independent adscrit al ministeri de Transports, que es tracti d’un error humà. La CIAF se centra en la investigació tècnica del succés.
Paral·lelament, les grues al terreny van aconseguir aixecar i desplaçar els vagons del tren Iryo que estaven bolcats obrint una via que permetrà a la maquinària pesant arribar fins a l’Alvia i aixecar els vagons destrossats, on continuen les tasques dels equips de rescat.
Els reis valoren el “nivell” de resposta a la tragèdia
Els reis d’Espanya es van traslladar ahir la zona de l’accident ferroviari d’Adamuz i també a l’hospital Reina Sofía de Còrdova, on van visitar alguns dels ferits en el sinistre i es van reunir amb familiars de les víctimes, a qui van traslladar el seu afecte i suport. El rei Felip VI va valorar el “nivell” de la resposta que Espanya com a país ha ofert al “cop” que ha suposat l’accident i va agrair el paper del sistema sanitari i d’atenció a les emergències, així com la tasca de les administracions, i l’“afecte” i la “solidaritat” desplegada per la ciutadania. “Un país té moltes maneres de manifestar el seu nivell i la seua fortalesa, i una és com s’atenen les emergències, com es coordinen tots els serveis i com les persones se senten emparades i protegides davant d’una situació que ningú no pot saber quan o a qui li passarà”, va asseverar. Durant la seua visita, un jove de 16 anys i un dels primers a arribar al lloc de l’accident, va relatar als monarques com es va dedicar a auxiliar, com podia, les persones ferides i atrapades als trens. Un altre veí va explicar com va rescatar 16 persones traslladant-les en el seu quad.
Els partits es retreuen les “reaccions” davant l’accident
El fatal accident d’Adamuz també ha estat utilitzat per continuar amb la crispació política. El Govern de l’Estat va destacar ahir la “coordinació” entre administracions en la gestió de la tragèdia, assenyalant que aquesta ha de ser la tònica en una situació d’aquesta magnitud perquè és “el que vol la societat”, va dir la portaveu de l’Executiu, Elma Saiz. Per aquesta raó va carregar contra l’actitud “antidemocràtica” i “inhumana” del líder de Vox, Santiago Abascal, que va acusar d’“utilitzar la tragèdia” per generar “caos i desconfiança”. També va servir com a arma llancívola entre ERC i PP. El portaveu d’Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, va dir que “és d’anormal profund” comparar l’accident ferroviari d’Adamuz amb la gestió de la dana de València. El seu missatge va ser respost pel Partit Popular que va titllar el republicà de “voltor” per faltar al respecte de les víctimes.