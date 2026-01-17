EMPRESES
Els Alamús espera arribar al miler de veïns amb el nou centre logístic
El conseller Sàmper emmarca la inversió de Primafrío en “una estratègia per compartir riquesa”. L’augment de població garantirà serveis bàsics
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va visitar ahir l’ajuntament dels Alamús, on va celebrar la compra, per part del Grup Primafrío, d’una superfície de 85.000 metres quadrats al polígon industrial de la localitat per aixecar un nou centre logístic, i va emmarcar aquesta inversió en l’aposta del Govern per generar “riquesa que s’ha de compartir: amb les persones i amb el territori”. En aquest sentit, va assenyalar que el cas dels Alamús permet visualitzar que hi ha projectes empresarials que trien municipis de fora de les grans capitals per créixer i consolidar-se, aprofitant en aquest cas el potencial logístic i territorial de Lleida.
Per la seua part, l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch, va valorar molt positivament la visita del conseller i va destacar que la implantació del Grup Primafrío als Alamús “representa una oportunitat clara per al present i futur del nostre poble”.
Com va avançar SEGRE, la mateixa empresa estima la creació d’un centenar de llocs de treball quan la nova instal·lació estigui en marxa, la qual cosa, segons Bosch, permetrà que els Alamús se situï prop del miler d’habitants. Una xifra que, per a l’alcalde, podria fins i tot garantir la continuïtat de serveis bàsics com el col·legi, la guarderia i altres equipaments sense col·lapsar-los.
“Parlem de projectes de vida, d’arrelament al territori i de garantir que els Alamús continuï sent un poble viu i amb futur”, va concloure.
Els plans del Grup Primafrío als Alamús, a més, han despertat l’interès d’altres empreses del sector logístic, que ja han contactat amb l’ajuntament per instal·lar-se a prop.
Així, la firma murciana ha projectat instal·lar als terrenys que ha adquirit la nau frigorífica més gran de l’Estat espanyol, que tindria una superfície d’entre 15.000 i 17.000 metres quadrats amb un altura que s’acostaria als vint metres, segons estableix la normativa urbanística municipal, la qual cosa permetria crear un volum d’entre 300.000 i 340.000 metres cúbics per emmagatzemar productes frescos.
El primer pas del projecte és la urbanització de la zona, la licitació de la qual es preveu per a aquest mateix hivern.