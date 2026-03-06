L'eclipsi de sol del 12 d'agost es veurà a la perfecció a dos comarques de Lleida
Els segons de totalitat de l'eclipsi total seran aproximadament a les 20:29 del vespre d'aquest dimecres d'estiu
L'eclipsi total de sol del dimecres 12 d'agost serà el primer visible des de tota la península Ibèrica en més d'un segle. El fenomen la creuarà d'oest a est i es podrà veure en diverses províncies, entre elles la de Lleida.
L'eclipsi es veurà a la vesprada d'aquell dia. S'iniciarà a les 19:34 i conclourà quan es pongui el sol de manera definitiva. L'inici i el fi de totalitat, els moments en què la lluna es veu sobrepassar el sol, durarà tan sols un instant- serà de tan sols un segons-.
I hi ha dos comarques que veuran la totalitat d'inici a fi amb més claredat que altres: Segrià i Garrigues. La resta podran apreciar l'eclipsi en màxima totalitat a les 20:29. Les localitats del nord de la província ho viuran, aproximadament, dos minuts abans.