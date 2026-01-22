MOBILITAT
Un altre accident a les vies: Una màquina que revisava la línia de Manresa xoca contra una roca a Sant Guim
La col·lisió va avariar el vehicle d’Adif però no va ocasionar ferits. Circulava per la línia de Manresa en el marc de les inspeccions a tota la xarxa de rodalies
Una de les locomotores que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) fa servir per a tasques de manteniment va col·lidir ahir de matinada contra una roca que havia caigut sobre les vies a Sant Guim de Freixenet. Va passar en un tram que transcorre en trinxera, per sota del nivell del sòl i flanquejat per dos talussos en els quals ja s’havia registrat algun altre despreniment en anys anteriors.
La màquina circulava per la línia ferroviària de Manresa en el marc de les inspeccions que es van portar a terme al llarg de la jornada en tota la xarxa de rodalies de Catalunya, després de l’accident mortal a Gelida dimarts a la nit. El personal a bord buscava possibles factors de risc per al trànsit ferroviari arran del temporal de pluges i va acabar xocant amb un.
L’impacte va avariar la màquina, que va quedar diverses hores aturada al lloc del sinistre, però no va ocasionar ferits, segons van corroborar fonts d’Adif. En el moment de la col·lisió, el vehicle circulava a una velocitat reduïda per permetre que el personal d’Adif que era a bord pogués examinar les vies, talussos i altres elements de la infraestrcutura ferroviària.
Cap a les 7.30 hores del matí va poder ser traslladada fins a l’estació de Cervera i apartada de la circulació a l’espera de reparar-la. També es va retirar el despreniment que havia caigut sobre les vies a Sant Guim, segons va detallar l’organisme estatal, que va indicar que una altra màquina haurà de completar el recorregut per revisar la línia.
L’accident va posar de manifest un perill en la línia de Manresa que, sense la inspecció per part d’Adif, podria haver tingut conseqüències molt més greus si un hauria estat un tren de passatgers el que hagués col·lidit amb la roca sobre els raïls.
El trajecte per examinar les vies i el seu entorn va tenir lloc quan el trànsit ferroviari, tant de passatgers com de mercaderies, ja s’havia aturat a les línies d’ample convencional on operen els trens de Rodalies i Regionals de Renfe.
La línia ferroviària on va tenir lloc l’accident mortal dimarts a la nit, l’R4, és per la qual passen alguns dels trens de la línia RL4 que parteixen cada dia des de Lleida en direcció a Terrassa. Una vegada allà, alguns prossegueixen el recorregut fins a Barcelona com a combois de la línia R4.