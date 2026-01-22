TEMPORAL
L’home que va morir en l’allau fora pistes de Baqueira, un jove de 29 anys veí de la comarca
Una nova jornada de nevades i pluges complica la circulació en carreteres del Pirineu
La víctima mortal de diumenge passat en una allau fora de les pistes de Baqueira era un jove arquitecte que residia des de feia anys a Les. Ahir al migdia es va descartar que hi hagués una segona víctima, però el dispositiu de recerca es va mantenir per precaució fins a la tarda, un dia en què nevades i pluges van complicar la circulació al Pirineu.
L’home que va morir en l’allau fora de les pistes de Baqueira diumenge passat era un veí de Les. La víctima, I.D., tenia 29 anys, era originari de Madrid, arquitecte de professió i es va establir anys enrere en aquest poble del Baish Aran.
La troballa al lloc del sinistre d’un esquí que no li pertanyia va fer témer que hi hagués una altra persona atrapada sota la neu, si bé aquesta possibilitat va quedar descartada ahir al migdia. Una etiqueta va permetre determinar que procedia d’una botiga de lloguer de material d’esquí i que aquesta l’havia donat per perdut feia dos anys.
A això se suma el fet que, al cotxe de la víctima (l’únic que va quedar al pàrquing de l’estació) només hi havia material d’esquí i calçat per a una persona. Així mateix, els Mossos no van rebre cap avís sobre altres persones desaparegudes.
Malgrat això, el dispositiu de recerca, format per Pompièrs d’Aran, la policia autonòmica i bombers d’Aragó, es va mantenir fins a primera hora de la tarda per descartar la possibilitat d’altres víctimes, ja que, a l’entorn de l’allau, hi havia petjades recents del pas d’esquís. En la recerca van utilitzar gossos i un helicòpter equipat amb una campana que detecta els reflectors Recco que porten moltes peces de roba d’esquí.
L’allau té una longitud de 200 metres i risc de noves allaus va obligar els serveis d’emergències a extremar les precaucions. L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va advertir ahir d’un risc “marcat” d’allaus a Aran, el nord de la conca de la Pallaresa, el vessant nord del Cadí Moixeró i el Prepirineu, mentre que el va qualificar d’“alt” a la conca del Ribagorçana. L’acumulació en les últimes setmanes d’estrats de neu humida sobre neu gelada i solidificada facilita que les capes superiors llisquin.
Despreniment al Pallars i cadenes a Aran, Alt Urgell i Solsonès
Un despreniment de roques va tallar al matí la carretera L-504 a Tírvia i hi va haver pas alternatiu mentre van durar els treballs per netejar la calçada. A mig matí els vehicles ja circulaven amb normalitat, si bé la caiguda de pedres va soscavar la base d’una torre elèctrica de mitjana tensió, segons fonts municipals. Diumenge passat, al mateix municipi, el temporal va tombar de matinada pals d’una línia elèctrica de distribució i els cables van caure a terra. La neu només va permetre reparacions de caràcter provisional, a l’espera que el temps millori i permeti una intervenció més completa.
Les nevades van deixar més d’un metre de neu nova en cotes altes del Pirineu i van obligar a utilitzar cadenes en quatre carreteres. Van caldre al migdia a la C-462 entre la Coma i la Pedra i Josa i Tuixén, i a la C-563 en aquest últim municipi. A la nit van ser obligatòries per circular per la Bonaigua (C-28) i l’accés al Pla de Beret.
Veïns de la Coma i la Pedra van expressar preocupació per l’acumulació de neu a la calçada a la zona de Port del Comte, on només una màquina municipal passava a retirar-la.
L’alcalde, Gerard Bajona, va dir que ell mateix la va conduir, però va apuntar que “mig metre de neu” va complicar la neteja viària. Al marge d’incidències per nevades, avingudes de cursos per les pluges van tallar camins al pla de Lleida (vegeu la pàgina 4).