Qui és l'Aida Royes: la lleidatana que aquesta nit s'estrena al concurs musical 'Eufòria' de 3Cat
L'artista de Cervera ha sigut una de les 15 seleccionades
Aida Royes, natural de Cervera, és la única representant lleidatana a la quarta edició del concurs Eufòria de 3Cat, que inicia la seva emissió aquest divendres a les 22.05 h. Amb aquest debut, Royes se suma al grup de setze concursants que aspiren a destacar al talent show musical de referència a Catalunya, convertint-se així en la quarta lleidatana que participa en el programa.
Royes, biòloga i amb formació escènica a l'escola Nancy Tuñón de Barcelona, resideix actualment a la capital catalana, on finalitza els seus estudis d'interpretació. Ha col·laborat amb la companyia Alea Teatre i imparteix classes a l'escola Cruma de Tàrrega. A més, la seva trajectòria musical inclou el seu paper com a cantant del grup Lasta Sanco. La seva experiència televisiva va començar el 2023, quan va ser finalista a "La Puntual", programa presentat per Àngel Llàcer, en què es buscava un repartiment amateur per a l'obra "L'auca del senyor Esteve".
Participació lleidatana i perfils destacats
Amb aquesta participació, Aida Royes esdevé la quarta lleidatana que competeix a Eufòria, després d’Ethan Barea (Guissona), Pau Culleré (Balaguer) i Lluís Sánchez (Lleida), aquest últim guanyador de la tercera edició, l'any 2024. Royes, segons la descripció de l'organització, és "pencaire, madura i amb una trajectòria vital intensa, que combina la formació artística amb la vida de poble. La seva germana Carla és molt fan del programa i també és la seva inspiració". Amb 33 anys, Royes és la concursant més gran, no només de l'edició, sinó de la història d’Eufòria.
Noves cares i estructura del programa
La quarta temporada d’Eufòria s'estrena aquest divendres 23 de gener, a les 22:05, en horari de màxima audiència, i manté Miki Núñez i Marta Torné com a presentadors, mentre el jurat incorpora Alfred García, Mama Dousha i Queralt Lahoz. A la direcció artística s’estrena Enric Cambray. L’equip de coaches estarà format per Enric Sant Joan, Júlia Bonjoch i Clara Luna. El programa es podrà seguir per la plataforma 3Cat, que estrena Espai Eufòria, amb Dani Anglès al capdavant i espais fixos dedicats a la salut mental i el creixement personal.