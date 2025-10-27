BIOSEGURETAT
Els insectes provoquen focus infecciosos en 90 granges de Lleida en dos anys
La tropicalització dispara les patologies ramaderes a l’impulsar vectors de contagi
Les picades d’insectes han provocat 90 focus d’infecció en granges de Lleida des del gener del 2023, segons revelen les dades del ministeri d’Agricultura, que avalen les tesis dels experts: el canvi climàtic afavoreix l’assentament i l’activitat d’espècies d’insectes que actuen com a vectors d’expansió d’aquestes patologies.
El consolidat procés de tropicalització del clima en zones com Lleida, és a dir, l’augment de les temperatures i la modificació del règim de les pluges provocats pel canvi climàtic, està facilitant l’assentament d’insectes que actuen com a vectors de transmissió d’algunes malalties del bestiar i està ampliant els seus períodes d’activitat. I això provoca un augment dels contagis de patologies com la malaltia hemorràgica epizoòtica, la llengua blava, la febre del Nil o, com passa a Girona, la dermatosi nodular contagiosa.
Les dades del ministeri d’Agricultura ressenyen la detecció a Lleida de 118 focus de malalties ramaderes de declaració obligatòria en els últims 10 anys, des de l’1 de gener del 2015. I el 90% , 106 en total i 90 des de gener del 2023, es correspon amb patologies que es transmeten per la picada d’insectes hematòfags, que s’alimenten de sang dels animals (especialment les femelles per pondre els ous).
“Això ha arribat per quedar-se”, explica Ignacio de Blas, epidemiòleg veterinari, professor del departament de Patologia Animal de la facultat de Veterinària de Saragossa i un dels principals experts del país en la matèria. De fet, està coordinant diversos estudis sobre la presència i l’activitat d’insectes.
“Amb el canvi climàtic hi ha hagut una expansió dels vectors de contagi, la presència i l’activitat dels insectes per la calor i pel canvi del règim de pluges. I també ha augmentat l’altitud a la qual arriben”, explica.
Les temperatures
D’aquesta forma, la presència de mosquits i mosques s’ha ampliat fins a una forquilla que va de principis del mes d’abril a finals d’octubre o fins i tot començaments de novembre, una cosa impensable fa poc més d’una dècada. Acostumen a mostrar-se actius quan la temperatura mitjana supera els 15 graus, una cosa que les previsions meteorològiques no preveuen que passi de manera habitual durant les properes dos setmanes al pla malgrat que sí a la muntanya, i si les mínimes baixen de 10º.
Pràcticament dos terços d’aquests 118 casos detectats a Lleida, 70, corresponen a l’epidèmia de llengua blava, una malaltia vírica del bestiar boví que transmeten insectes hematòfags (s’alimenten de sang) com el tàvec i el mosquit, i es van registrar en la seua pràctica totalitat, tret dels dos casos d’aquest any, el 2024. Tret de set d’ells, la patologia va aflorar entre els mesos de juliol i octubre, amb aquests insectes en plena fase d’activitat.
Tan estrany és que n’hi hagués set, un 10%, el novembre i el desembre? No tant si es té en compte l’elevada temperatura que es dona a l’interior de les granges, i que afavoreix la presència d’insectes pràcticament al llarg de tot l’any.
Si es deixa al marge la llengua blava, la freqüència de la qual l’any passat distorsiona les gràfiques al mateix temps que opera com a prova del 9 de l’augment dels contagis, les dades mostren una clara acceleració. Entre 2015 i 2020 hi va haver cinc casos de malalties contagioses a la cabanya ramadera lleidatana, un de tremolor ovina i dos de febre del Nil, més dos més de brucel·losi, que no es transmet per picades d’insectes.
Els contagis
El ritme es va accelerar amb 4, 7 i 18 focus infecciosos del 2021 al 2023, gairebé el 80% dels quals (23), transmesos per insectes. Completen el plafó sis episodis de grip aviària (Lleida, Soses, la Seu, Arbeca, Penelles i Vila-sana), la difusió dels quals també afecta la modificació dels trajectes migratoris de les aus amb el canvi climàtic. I la proporció es va mantenir l’any passat, llengua blava al marge, amb 4 casos de malaltia hemorràgica epizoòtica i 3 de febre del Nil davant 2 de tuberculosi, que s’encomana per via respiratòria. Aquest any en van un de malaltia hemorràgica epizoòtica a Olius, un altre de fieble del Nil a Corbins i dos de tuberculosi a Peramola i Navès.
No obstant, el canvi climàtic no és l’únic factor que afavoreix l’expansió dels vectors de contagi i l’augment de la seua activitat. La globalització del comerç i la mobilitat afavoreixen el trasllat dels insectes entre continents i a grans distàncies, les illes de calor urbanes generen ambients acollidors per als insectes i la tendència al monocultiu en l’agricultura en facilita l’arrelament quan la vegetació els és propícia.
“Tristament, ens temem que la freqüència de les infeccions d’algunes malalties augmentarà, però no només en la ramaderia sinó també en les persones”, anota De Blas, que assenyala els passos si es detecta un focus: immobilització de la granja, quarantena i, amb freqüència, desinfecció i desinsectació, a més de vacunar dins del radi de seguretat.
Picades
Les femelles s’alimenten de sang animal per obtenir la proteïna que els permet produir els ous. La seua boca inclou un punxó, dos fulles i una esponja.
HEMATÒFAGS
Culicoide. Mida: de 1,5 a 3 mm. z Aquest insecte, de mida deu vegades inferior al mosquit, és el principal transmissor de la dermatosi nodular.
Paparra. Es tracta d’un àcar que parasita animals i que actua com a vector de contagi a l’alimentar-se de la seua sang.
Aquest insecte, malgrat les creences, no pica sinó que mossega. Moltes de les espècies són hematòfagues.
Només les femelles d’aquest insecte piquen, i ho fan per obtenir de la sang la proteïna que necessiten.