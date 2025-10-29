AGRICULTURA
Els desafiaments del sector fitosanitari, a la UdL
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida es va convertir ahir en l’epicentre del sector fitosanitari amb la celebració de la sisena edició del Tecfito Summit, un esdeveniment en el qual experts de diverses àrees van compartir els seus coneixements sobre els desafiaments que ha d’afrontar el sector, amb les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, i les noves regulacions com els grans factors que estan redefinint el sector. L’aplicació més eficient dels productes al camp va ser un dels eixos que van centrar diverses de les ponències, com la que va oferir el coordinador del grup d’investigació a AgróTICa de la UdL, Àlex Escolà, que va explicar els beneficis d’utilitzar la tecnologia per optimitzar el procés d’aplicació de fitosanitaris i així aconseguir una agricultura més eficient i sostenible.