PRODUCCIÓ
L’FCAC alerta d’una campanya de la mel difícil, amb només el 65% de producció
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya valora la campanya apícola 2025 de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona com a irregular i complicada. Les cooperatives de la mel tarragonines estimen que la producció global s’ha situat al voltant del 65% de la mitjana catalana, un resultat similar al de la campanya anterior. L’escenari és extrapolable al conjunt de Catalunya, on en la campanya 2024 es van produir 1.849 tones de mel, de les quals un 51% (938 tones) van correspondre a les comarques de Tarragona. Tot i així, el sector encara no ha recuperat els nivells previs a la campanya del 2021, marcada per la sequera. Per la seua banda, Jordi Brull, representant del sector apícola de l’FCAC, explica que “ha estat una campanya reduïda”: s’ha produït la mateixa mel que el 2024, uns 20 quilos per rusc, però amb més costos de desplaçament i una forta pressió de la vespa velutina. L’FCAC insta el departament d’Agricultura a aplicar mesures urgents per protegir el sector apícola i garantir el compliment del Pla d’Acció de la Mel 2025-2028. Recorda la importància de consumir mel catalana de proximitat i de qualitat, clau per mantenir el paper pol·linitzador de les abelles i el relleu generacional al camp.