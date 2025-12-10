Totes les granges del radi són negatives en pesta porcina africana
Ordeig també anuncia que dotze dies després de la declaració del focus es mantenen els 13 positius en senglars
El Govern vol reduir la població de senglar a un màxim de 4 exemplars per km², un 37% menys que ara
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres a la tarda el resultat negatiu de les 55 explotacions situades en el radi de vigilància afectat per pesta porcina africana. Dotze dies després de la declaració del focus també es mantenen els 13 positius, tots ells localitzats dins del radi d’afectació establert, la qual cosa és una bona notícia per assolir l’objectiu prioritari, la contenció del virus dins del perímetre inicial, segons defensa el Govern.
La totalitat de les granges analitzades donen negatiu
El conseller ha informat que els anàlisis PCR realitzats a les 16 granges incorporades dins del radi marcat per la Unió Europea han resultat tots negatius. Aquest resultat reforça que la pesta no ha entrat a les explotacions de porcí, objectiu central del pla de contenció.
A més, les analítiques repetides a les primeres granges afectades també continuen mostrant resultats negatius. El conseller ha explicat que "el pla de contingència està funcionant i que ens mantenim enfocats en el segon objectiu prioritari, que és mantenir oberts els mercats internacionals". En aquest moment, la Xina, Corea i el Regne Unit, que són tres dels cinc principals, continuen oberts. El Ministeri està treballant perquè també ho estiguin el Japó, les Filipines i la resta de destinacions.
Normalitat en la sortida de porcs d’engreix cap a escorxador
El Govern va mantenir aquest dimarts una reunió amb el sector per resoldre dubtes i revisar els procediments de gestió dels animals. S’ha garantit que la sortida dels porcs d’engreix es realitzarà amb normalitat i de manera progressiva. Tant és així, que els animals ubicats dins del radi de 20 quilòmetres ja s’estan transportant a escorxadors sense incidències.
La carn procedent d’aquests animals es pot comercialitzar a escala estatal i el seu consum és completament segur per a les persones.
Creació de la Taula del Senglar de Catalunya
El Departament d'Agricultura ha anunciat la constitució de la Taula del Senglar de Catalunya, una nova eina estratègica per abordar la sobrepoblació d’aquesta espècie arreu del territori. Actualment, Catalunya registra una densitat mitjana de 6,3 senglars per km², amb una població reproductora estimada de 125.000 exemplars. Aquesta és una mitjana del conjunt del territori, fet que evidencia que hi ha zones amb una presència molt superior.
La Direcció General de Boscos proposa establir un objectiu màxim de 4 senglars per km², un 37% menys que l’actual, i per assolir-lo caldrà capturar el 50% dels individus de Catalunya. Aquestes densitats òptimes de 4 exemplars són una mitjana calculada a escala de tot Catalunya; això significa que zones com l’Alt Empordà, que actualment poden arribar fins a 15 senglars per km², veuran reduïdes les poblacions, però continuaran mantenint densitats superiors als 4 exemplars per km².
Segons el Govern, aquesta mesura és necessària per disminuir riscos, atès que els senglars són responsables del 90% dels accidents causats per fauna, són vectors de malalties com la PPA i generen danys importants en els cultius. El nou òrgan s’inspirarà en l’experiència de la Taula del Senglar de Collserola, que va permetre reduir fins a un 70% els incidents al territori.