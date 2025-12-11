ORGANITZACIONS
UP crida a col·lapsar l’Eix Transversal el dia 29 amb una gran tractorada
Des de Riudellots a Cervera en diverses columnes de vehicles. Exigeix gestió sostenible de la fauna salvatge i revisió exhaustiva en matèria de sanitat ramadera
Unió de Pagesos ha convocat una tractorada amb la qual preveu col·lapsar l’Eix Transversal el proper dia 29 amb dos reivindicacions clares: exigir la gestió sostenible de la fauna salvatge, d’una banda, i una revisió exhaustiva de la política en sanitat animal. Així ho va afirmar ahir a Artesa de Lleida la seua coordinadora nacional, Raquel Serret, en un moment en què al camp català se li acumulen els problemes derivats de la superpoblació dels senglars, els conills o els cabirols i en plena crisi de la pesta porcina africana i quan encara no s’han tancat les de la grip aviària i la dermatosi nodular contagiosa.
Serret es va lamentar que és injust que hagi hagut d’arribar la pesta a Catalunya per ara “semblin adonar-se dels problemes” que generen els senglars, vector de transmissió de la PPA i contra els quals s’està actuant en el radi de 20 quilòmetres del focus a Cerdanyola (vegeu la pàgina 28). Va advertir que no és l’únic problema greu i va denunciar les pèrdues i problemes generats per la sobrepoblació de conills al pla de Lleida, els cabirols al Pirineu o els abellerols que s’han convertit en el veritable cavall de batalla per als apicultors.
En matèria de política en sanitat animal, la coordinadora de l’organització agrària va denunciar falta de política de prevenció, que segons la seua opinió s’ha vist, entre altres casos, amb l’aparició de la dermatosi nodular contagiosa a Girona. Va retreure a l’Administració la falta de mesures de suport al sector oví davant la malaltia de la llengua blava que ha posat el sector, va dir, a punt de la desaparició. Va afirmar que la política en sanitat no pot passar per buidatges (sacrificis de tots els animals) de les granges. També va considerar hipòcrita l’actuació davant la PPA perquè, va assenyalar, “el país no es pot regir només pel pes econòmic”, amb referència a la manera d’actuar davant d’altres malalties.
A l’espera de conèixer horaris i punts de sortida concrets, es preveu que el dia 30 surtin quatre columnes de tractors de Riudellots de la Selva, Vic, Manresa i Cervera, tot i que estudien la incorporació d’una cinquena des de Lleida fins l’Eix Transversal.
Raquel Serret va assenyalar ahir que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que volen fer plans de control poblacional de senglars, però va recordar que si el Govern disposa d’aquests plans és perquè Unió de Pagesos l’any passat va aconseguir fer aprovar per decret precisament aquesta qüestió.
Es tracta d’un decret que recull una gestió per aquesta fauna cinegètica i que permet redactar plans poblacionals quan en una zona hi ha problemes. Aquest decret també permet que els agricultoers puguin “defensar-se” si tenen el corresponent permís d’armes i la formació que correspon per protegir les collites i els seus animals.
Respecte a la tractorada del dia 30 va explicar que està convocada per UP però que fan una crida a tots els que se sentin interlocutats o afectats pels problemes que estan denunciant.