RAMADERIA
Mossos i Guàrdia Civil escorcollen l’IRTA-CReSA, investigat per la PPA
El Govern demana “prudència” amb l’origen del brot i rebutja conclusions prematures. Mercolleida manté els preus del porc després de setmanes de descensos
Agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van escorcollar ahir les dependències del laboratori IRTA-CReSA a Bellaterra, en el marc de la investigació conjunta per determinar l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) i van recollir documentació relacionada amb les investigacions que es realitzen al centre, segons va informar el mateix IRTA-CReSA. L’entrada i escorcoll van ser ordenats pel jutjat de Cerdanyola del Vallès, dins de les diligències prèvies decretades per la justícia –declarades secretes–, i sota “els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació”, segons van informar les autoritats. La Justícia té el laboratori sota la lupa, a l’existir sospites que la soca procedeixi d’un dels centres arran d’un informe del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (CISA-INIA), laboratori de referència de la Unió Europea situat a Valdeolmos (Madrid), que va detallar que el genoma del virus detectat és similar al que va circular a Geòrgia el 2007 i que sol fer-se servir en estudis experimentals i en l’avaluació de vacunes.
La Generalitat ja va encarregar una auditoria al mateix IRTA per esbrinar si el brot va poder originar-se en un dels centres, i els resultats de la qual haurien d’estar llestos aquesta setmana. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va demanar “prudència” sobre la procedència del virus al conèixer l’escorcoll. “Aquesta és una qüestió molt sensible. Des del mateix Govern i el departament d’Agricultura s’ha instat a la investigació per conèixer el possible origen d’aquest brot”, va remarcar Paneque, que va reiterar que “no es pot confirmar ni desmentir” la hipòtesi que hagi sortit del centre amb la informació actual. De moment, els senglars morts per la PPA són 26, tots dins del primer radi del focus.
El porc es queda en 1,04 euros
Paral·lelament, Mercolleida va acordar ahir mantenir el preu del porc després de tres setmanes de descensos, que havien provocat una davallada de 26 cèntims en 10 dies. La cotització va quedar en 1,04 euros el quilo viu, mentre que el porc selecte va quedar en 1,052 euros i el porc gras en 1,028. Tots mantenen els preus de la setmana passada, que va tenir un descens més moderat (6 cèntims) després de dos intervencions més agressives. Els productors, tanmateix, continuen perdent 30 cèntims per quilo de porc que envien a l’escorxador.