Nova tractorada per col·lapsar l'Eix Transversal i exigir millores en fauna salvatge i protocols sanitaris
La mobilització de la pagesia catalana d'aquest dilluns exigeix millores en la gestió de la fauna salvatge i protocols sanitaris eficaços, amb concentracions a Cervera i l'Eix.
Nova tractorada a les comarques de Lleida. La d'aquest dilluns, organitzada per Unió de Pagesos, reivindica una millor gestió de la fauna cinegètica i la revisió dels protocols sanitaris. Aquesta mobilització de la pagesia catalana posa el focus en la problemàtica de les sobrepoblacions d'animals salvatges i la necessitat de mesures preventives davant malalties com la Pesta Porcina Africana, que ha generat preocupació en els darrers dies d'aquest 2025.
La jornada de protesta, que s'espera que col·lapsi l'Eix Transversal, preveu la concentració de desenes de tractors. A primera hora d'aquest matí, 40 tractors s'han reunit a la rotonda d'entrada de Cervera, a la confluència de l'Eix i la L-311 entre Guissona i Ponts. A aquests s'hi han sumat 50 tractors més que han sortit de Tàrrega a dos quarts de nou del matí, des de l'escola agrària.
Els tractors estan parats al quilòmetre 88 de la via, a l'alçada de Calaf.
Està previst que el tall de l'Eix Transversal es produeixi cap a les 12 del migdia, moment en què també es llegirà el manifest de les reivindicacions.
Les demandes d'Unió de Pagesos són diverses i abasten aspectes crucials per a la viabilitat del sector. En primer lloc, exigeixen indemnitzacions justes i la fi dels danys provocats per les sobrepoblacions de fauna salvatge. A més, sol·liciten la concessió de permisos excepcionals de caça per a la pagesia que ho demani, com a mesura de control poblacional.
Un altre punt fonamental és la tramitació urgent de la proposició de llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica, redactada per la mateixa Unió de Pagesos. Complementàriament, demanen la redacció de plans de control poblacional per a tot el territori català, assegurant una gestió integral i efectiva de les espècies.
En l'àmbit de la sanitat animal, les reivindicacions inclouen l'aturada immediata d'importacions de boví de França, per prevenir l'entrada de malalties. També demanen una auditoria exhaustiva al Servei de Prevenció en Sanitat Ramadera, per garantir la seva eficàcia. La pagesia es mostra crítica amb els protocols actuals, afirmant que "NO als protocols que maten més que les malalties", i exigeix compensacions per la pèrdua de períodes improductius.
Finalment, Unió de Pagesos reclama que la veu de la pagesia sigui prioritària en la Taula Agroramadera i Forestal, assegurant la seva participació activa en la presa de decisions que afecten directament el sector. La mobilització conclou amb el lema "UNIÓ DE PAGESOS PAGESIA O FOC", subratllant la determinació del sector.