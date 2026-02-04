Pagesos protesten a Lleida contra l'excés de burocràcia i la duplicitat en l'administració
Convocats per UP, han cremat papers i un arbre danyat pels conills
Agricultors s'han concentrat aquest dimecres al matí davant dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, al carrer Camp de Mart, convocats per Unió de Pagesos contra l'excés de burocràcia i la duplicitat de tràmits en l'administració. Durant la protesta, els pagesos ha cremat un munt de papers i un arbre danyat pels conills. En aquest sentit, els agricultors han presentat a la conselleria, perquè fossin segellats, un miler de documents sobre danys en cultius per la fauna. Després de la concentració a la seu d'Agricultura, els manifestants es dirigien a la seu de Territori per continuar la protesta. Reclamen simplificar tràmits, agilitzar els permisos de caça i la sol·licitud d'ajuts, entre d'altres.
Ampliarem la informació