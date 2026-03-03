EQUIPAMENTS
El centre d’acolliment de temporers de la Caparrella, a punt l’1 de juny
L’alcalde anuncia la data prevista d’obertura, malgrat que reconeix que les obres van amb una mica de retard. Tindrà 32 places i és el primer dels tres planificats
El Centre d’Acolliment de Temporers (CAT) per allotjar trenta-dos persones que vinguin a Lleida a treballar en la recollida de fruita hauria d’estar a punt l’1 de juny vinent, per a l’inici de la campanya agrària, segons va indicar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després de visitar les obres de construcció de l’equipament, que va reconèixer van amb “una mica de retard a causa de les inclemències meteorològiques”, amb referència a les pluges del mes passat.
Està ubicat al polígon de la Creu del Batlle, a prop de les partides de la Caparrella, Rufea, Butsènit i Vallcalent, té un cost de 538.968,40 euros i és el primer dels tres previstos per la Paeria en diferents punts de l’Horta. Larrosa no va revelar quines seran les ubicacions, només va dir que l’any vinent habilitaran el segon. Va detallar que aquest primer CAT constarà de dos mòduls amb quatre habitacions dobles en cada un i va destacar les bones comunicacions d’aquest primer emplaçament, ja que “s’hi pot arribar caminant, amb bicicleta o amb autobús urbà”.
L’alcalde va afirmar que aquest equipament se sumarà al dispositiu habitual d’allotjament per a temporers en un pavelló de la Fira de Lleida, amb 100 places, i als pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), que sumen 99 places més. A més, va assenyalar que a la Fira s’estrenarà aquest any una oficina única de mediació que té com a objectiu derivar persones que vinguin per a la campanya de la fruita però que tinguin altres perfils a un altre tipus de feina en sectors amb alta demanda, com la construcció, la logística o l’hostaleria.
Poblacions de l’entorn
Larrosa va subratllar que amb el CAT esperen “dignificar” l’acollida de temporers i espera que serveixi d’exemple perquè poblacions de l’entorn de la capital habilitin aquest tipus d’allotjaments, per “un exercici de responsabilitat”, com ja ha fet Seròs, va citar.
Així mateix, va apuntar que la idea és aprofitar “al màxim” aquest equipament, de manera que no descarta que fora de les dates de la campanya agrària es pugui fer servir també en situacions d’emergència o en funció de les necessitats de la ciutat.