AGRICULTURA
La compra de tractors a Lleida augmenta un 14,1% durant el 2025
Superant les 1.500 unitats adquirides. Gran augment de l’adquisició de vehicles nous, segons el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)
La compra de tractors a la província de Lleida va créixer el 2025 un 14,1 per cent respecte al mateix període de temps del 2024, amb 1.515 vehicles (entre nous i de segona mà), segons el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) de la conselleria d’Agricultura de la Generalitat i del ministeri d’Agricultura. Un creixement que en bona mesura ve motivat per l’impuls del Pla Renove de Maquinària Agrícola 2025, amb un pressupost de prop de 9,5 milions d’euros que ha cobert la totalitat dels fons disponibles i atès més sol·licituds que l’any anterior al conjunt de l’Estat.
Segons aquesta estadística, entre els mesos de gener i desembre van ser adquirits un total de 551 tractors nous, la qual cosa suposa un augment del 27,8 per cent respecte al 2024 i d’un 47,3 per cent respecte al 2023. Mentrestant, l’adquisició de maquinària de segona mà al llarg del passat 2025 va arribar a la xifra de 964 tractors, un augment del 7,5 per cent respecte al mateix període de temps del 2024 i d’un 5,2% respecte al 2023.
Entre els mesos de gener i desembre de l’any passat, l’adquisició d’un altre tipus de maquinària agrícola fora del que són tractors es va mantenir estable, amb un lleuger descens del 0,12 per cent, amb 809 màquines.
Si desglossem per tipus, l’adquisició de distribuïdors de fertilitzants (sòlids, minerals i de purins) es va mantenir igual que un any enrere, amb 212 màquines. Al contrari, la compra d’equips d’automotrius, entre els quals es troben, per exemple, els distribuïdors de gra, les veremadores o les embaladores, va créixer l’any passat un 61,7 per cent, fins a les 186 unitats, encara que la majoria eren de segona mà. Per la seua part, la compra d’equips per a tractaments fitosanitaris va descendir un 14,9 per cent, fins a les 411 màquines.
A Catalunya, l’evolució alcista en l’adquisició de tractors també és important, amb un creixement del 25,9 per cent en vehicles nous (999) respecte a l’any 2024 i d’un 6,3 per cent (2.150) en utilitzats. Sumats nous i utilitzats, amb 3.149 tractors adquirits durant l’any passat a Catalunya, el creixement és de l’11,8% respecte al 2024 i del 17,15 respecte a l’any 2023.
Pel que fa a les dades estatals, el total de tractors adquirits durant el 2025 va ascendir a les 13.511 unitats, i això suposa un creixement del 30,76% respecte al 2024.