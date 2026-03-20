PRÒXIM
Els pagesos demanen ajuts directes per pal·liar l’impacte de la guerra
UP, JARC i Asaja reclamen mesures com l’eliminació de l’impost sobre les emissions de CO2. Ordeig es compromet a “aplicar” tot el que sigui necessari
Els pagesos catalans van reclamar ahir al Govern de la Generalitat ajuts directes i eliminar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni per pal·liar l’impacte de la guerra al Pròxim Orient. El sector calcula que en 15 dies els hidrocarburs s’han encarit al voltant d’un 40%, els fertilitzants un 35% i l’energia gairebé un 28% per la qual cosa va insistir a demanar “mesures immediates”. Així ho van exposar els representants d’Asaja i Unió de Pagesos (UP) després de reunir-se amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Aquest es va comprometre, en una publicació a X, a aplicar “totes les mesures necessàries”.
“El sector primari està perdent diners”, va alertar el president d’Asaja, Pere Roqué. Segons va exposar, una segadora cada dia té una despesa en hidrocarburs d’uns 30 euros, que arran de l’encariment per la guerra es va disparar fins als 57. En el cereal, va defensar que aquest augment de 27 euros, sumat al preu d’uns 190 euros per tona de cereal, provocarà que hi hagi camps que “es quedin sense collir”. El representant d’UP, Miquel Pinyol, va insistir que l’impost sobre el diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat, “no és just”.
JARC, que també es va reunir amb el conseller, va demanar una resposta “clara, contundent i immediata” davant l’alça de costos.
El sector va aprofitar per reclamar al Govern que executi pagaments que té “pendents” i van confiar en el paquet de mesures que preveu presentar avui el Govern espanyol per fer front als efectes de la guerra al Golf Pèrsic.
Sánchez apel·la a la “responsabilitat” de tots els partits
■ El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va apel·lar ahir des de Brussel·les a la “responsabilitat” de tots els grups parlamentaris per tirar endavant el paquet de mesures per pal·liar els efectes que està tenint el conflicte a l’Iran, que donarà avui a conèixer, insistint que aquesta és ara la prioritat i deixant per més endavant la presentació dels pressupostos. Encara que no es coneix el detall de les mesures, des de l’Executiu central ja van avançar que serà un pla “proporcional, perimetrat i focalitzat” a limitar l’impacte de la pujada dels combustibles i l’electricitat.Així mateix, va donar per conclòs el desacord amb el canceller alemany, Friederich Merz, després que aquest no sortís en la seua defensa quan el president nord-americà, Donald Trump, va criticar Espanya durant una trobada a la Casa Blanca.