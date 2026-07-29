RENOVABLES
JARC denuncia que el Plater posa en risc la sobirania alimentària
Presenta una esmena a la totalitat al pla i adverteix que afectarà el relleu generacional. Advoca per prioritzar panells solars a teulades, polígons o granges
L’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha presentat una esmena a la totalitat al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica de Catalunya (Plater) al considerar que posa en risc “la sobirania alimentària del país i el futur de joves agricultors”. Una esmena que se suma a les múltiples al·legacions que altres sindicats, particulars, entitats o institucions han presentat al document i el termini de les quals per tramitar-les acaba avui (vegeu el desglossament).
El responsable d’Agenda Rural i Transició Ecològica de JARC, Sisco Esquerda, va posar ahir de manifest el malestar del sector en una compareixença en una granja envoltada de camps fotovoltaics a Alcarràs, on va instar el Govern a “començar de nou” i deixar sense efectes el Plater, que assegura que afectaria 300.000 hectàrees agrícoles a tot Catalunya.
L’organització agrària considera que el desplegament de renovables és ple “d’incongruències i riscos”, motiu pel qual s’han presentat “al·legacions massives”.
Així mateix, Esquerda va assenyalar que el Govern ha gestionat de manera inadequada la proposta i manté Catalunya “a la cua de la implantació d’energies netes”. En aquest sentit, considera que el Plater xoca amb la llei d’espais agraris, ja que prioritza l’ocupació de sòl agrari per sobre de la seua protecció i posant en risc la sobirania alimentària del país. Per tot plegat, Esquerda va apostar per prioritzar “espais artificialitzats” per implantar les renovables, com per exemple teulades, polígons industrials, magatzems, granges, mitjanes d’autopistes o la línia d’alta velocitat abans que utilitzar sòl agrari.
Una proposta que va en línia a la plantejada per entitats com l’associació de veïns de l’Horta o la Plataforma Lleida contra la MAT (vegeu la pàgina 3). Va afegir que el Plater també provoca “greus problemes” per garantir el relleu generacional al món agrícola, ja que comportaria una pujada del preu del sòl que, “en alguns casos, podria arribar a duplicar-se”.
El consell comarcal de l’Urgell també ha presentat al·legacions per protegir els nuclis urbans i el paisatge d’instal·lacions solars i que la seua implantació tingui en compte “no només la capacitat d’acollida dels territoris, sinó també la seua demanda energètica”.
Al seu torn, 17 municipis del Solsonès han fet un front comú per oposar-se al pla i el consell comarcal de la Segarra ofereix suport per presentar al·legacions. El del Pallars Jussà i Alt Urgell també les han presentat, així com el Conselh Generau d’Aran amb els municipis de la Val. D’altra banda, la Paeria de Lleida va aprovar una moció perquè el Plater no comporti perdre sòl agrícola i protegir l’Horta i ha presentat al·legacions.