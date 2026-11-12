ATURADA
La ramaderia respira gràcies al final de la vaga d’escorxadors
El porcí temia noves baixades de cotitzacions si no s’arreglava. Els salaris pujaran un 4 per cent aquest any
Les organitzacions agràries van coincidir ahir que la normalitat va ser la tònica dominant a les explotacions durant tota la jornada. Però sí que es van mostrar especialment preocupades per una altra vaga, la convocada durant tota la setmana als escorxadors i sales d’especejament pel conflicte en la negociació del conveni col·lectiu. Després de tres jornades de protesta i negociacions, finalment a la tarda patronal i sindicats van arribar a un acord que desactiva un conflicte que mantenia en suspens milers de treballadors, 6.000 de directes i 12.000 d’indirectes a la província, i milers de ramaders, en especial de porcí i boví. El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, havia advertit dels efectes que podia tenir el manteniment d’aquesta vaga sobre els preus del mercat si la indústria continuava sense poder fer les matances amb normalitat. En aquests moments, estima que els productors perden 30 euros per cada porc que envien a escorxador. En la mateixa línia, el líder de JARC, Joan Carles Massot, va apuntar que el veritable problema per al camp per les vagues era la protagonitzada als escorxadors, que suposava que no s’estaven fent bona part de les descàrregues d’animals. Pel que fa als subministraments, va explicar que ahir la normalitat era la tònica dominant en el transport de pinsos per a les granges perquè en general els camions no tenien problemes per circular per la província.
Acord en les càrnies
Fonts d’UGT van afirmar durant la jornada que la vaga es va mantenir ahir pràcticament total als escorxadors del Grup Jorge i bonÀrea. A la tarda, patronal i sindicats anunciaven un acord per desconvocar la vaga d’escorxadors, que, entre altres punts, passa per un increment salarial del 4% aquest any, mentre que el que ve serà del 2,5%. El 2028 el repunt seria d’un 2%, igual que el 2029. Així mateix, preveu certes garanties perquè els treballadors no vagin perdent poder adquisitiu si la inflació es desboca. Per exemple, si aquest any l’IPC supera el 4%, s’actualitzarà la taula salarial vigent a 31 de desembre tenint en compte l’excés amb efectes a partir de l’1 de gener.