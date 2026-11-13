Agricultura ajudarà als pagesos afectats per les crisis del sector
La mesura destinarà entre 70 i 90 milions d'euros. S'impulsarà a través d'un decret llei
Agricultura destinarà ajuts modulats d'entre 70 i 90 milions d'euros per als pagesos afectats per les diferents crisis que viu el sector agrari com l'augment dels costos de producció i els efectes del canvi climàtic. Així ho ha explicat aquest divendres el conseller Òscar Ordeig després de la reunió mantinguda amb els diferents sindicats de la Taula Agrària.
El departament s'ha compromès a tenir en compte els sectors amb més dificultats de rendibilitat com la vinya, l'arròs, els cítrics, les pastures i el blat de moro. Per aquests, Ordeig ha explicat que l'import dels ajuts seran "importants", mentre que de manera paral·lela també es destinaran recursos per una subvenció "més reduïda i universal" que s'estendrà als altres àmbits agraris. Els tècnics d'Agricultura concretaran l'import dels mòduls en els pròxims dies.
A tot això, el conseller ha parlat d'un desplegament de mesures que per incrementar el control de les importacions i accions per pal·liar els efectes de la fauna cinegètica. "Estarem al costat del sector i mobilitzarem recursos extraordinaris", ha dit Ordeig, qui ha afegit que els diners provindran del fons agrari i del fons de contingència.