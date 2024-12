NOVA ESTACIÓ, NOU CONCURS!

Donem per finalitzat el concurs 'El teu temps, la tardor' i encetem una nova edició d'El teu temps, l'hivern'. Els paisatges es gelen, s'aproxima el fred, arriba la neu, les festes màgiques i les vacances d'hivern... envia'ns les teues millors fotos relacionades amb l'hivern i podràs guanyar una estada en un hotel.

BASES